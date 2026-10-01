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Aνέλαβε δράση ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για την υπόθεση Ρονάλντο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μίλησε με τον ίδιο τον παίκτη, τον προπονητή και τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας!

Η αναταραχή στους κόλπους της εθνικής Πορτογαλίας έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά όρια του ποδοσφαίρου, φτάνοντας μέχρι το γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας. Ο Λουίς Μοντενέγκρο επικοινώνησε ξεχωριστά με τα τρία κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης: τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζεσούς και τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.

Στόχος του Πορτογάλου πρωθυπουργού ήταν να αποκτήσει προσωπική εικόνα για όσα έχουν συμβεί στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Ρονάλντο να εγκαταλείψει την αποστολή στην Κοπεγχάγη, παραμονή της αναμέτρησης με τη Δανία για το Nations League.

Η κρίση είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις από το προηγούμενο παιχνίδι με τη Νορβηγία. Ο CR7 έμεινε στον πάγκο σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παρά το γεγονός ότι έκανε προθέρμανση για μεγάλο διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα αποχώρησε εμφανώς δυσαρεστημένος από τον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια δεν συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας.

Η κατάσταση οξύνθηκε στην Κοπεγχάγη. Λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ζόρζε Ζεσούς, στην οποία το όνομα του αρχηγού της Πορτογαλίας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, ο Ρονάλντο πήρε με δική του απόφαση τον δρόμο της επιστροφής, αποχωρώντας από την αποστολή.

Πριν φύγει, είχε προηγηθεί επικοινωνία του με τον Πέδρο Προένσα. Αργότερα, ο ίδιος επιβεβαίωσε δημόσια τη συνομιλία τους και προανήγγειλε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά για όσα συνέβησαν, υπογραμμίζοντας πως «όταν έρθει η ώρα» θα πει στους Πορτογάλους «την αλήθεια» για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση.

Η προσωπική παρέμβαση του Λουίς Μοντενέγκρο αποτυπώνει πλέον το μέγεθος που έχει λάβει η υπόθεση. Αυτό που ξεκίνησε ως μια αγωνιστική διαχείριση του μεγαλύτερου ονόματος της εθνικής Πορτογαλίας έχει εξελιχθεί σε κρίση με τεράστια απήχηση εντός και εκτός χώρας, με την επόμενη τοποθέτηση του Ρονάλντο να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 

Πηγή: gazzetta.gr

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Eθνικες Ομαδες

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