Μίλησε για μέταλλο, επαγγελματισμός και… μεταγραφές ο Παπαδόπουλος

Ικανοποιημένος με την εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος, μετά τη φιλική νίκη επί της Ανόρθωσης.

Αναλυτικά: «Ήταν ένα καλό τεστ. Στη μεγαλύτερη διάρκεια δεν κινδυνέψαμε καθόλου, είχαμε τη μπάλα. Μας έλειψε η τελική πάσα. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Χάλασε λίγο το παιχνίδι με τον εκνευρισμό. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά ούτε σε φιλικά ούτε σε επίσημα. Είναι σημαντικό ότι βγαίνουν αυτά που δουλεύουμε για το μέταλλο της ομάδας. Θέλουμε τη νοοτροπία του νικητή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες μου να είναι επαγγελματίες. Είμαι ευχαριστημένος από παιδιά που στο μυαλό μου ήταν μακριά από την ενδεκάδα και τώρα είναι στις πρώτες επιλογές. Θέλω να είμαι δίκαιος με τους παίκτες μου. Είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή. Θέλουμε βάθος, αλλά όχι πολλές κινήσεις. Σεβόμαστε τα οικονομικά δεδομένα. Μπορεί να γίνει κάτι τις επόμενες μέρες».