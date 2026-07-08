«Φεύγουν» τα οικογενειακά πακέτα για το payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Τεράστιο είναι, για ακόμη μια χρονιά, το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού της Κύπρου για το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Η διάθεση των εισιτηρίων εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με τα οικογενειακά πακέτα, όπου τέθηκαν σε κυκλοφορία σε περιορισμένο αριθμό, να συγκεντρώνουν την προτίμηση του φίλαθλου κοινού στην προπώληση. Πρόκειται για ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός που κάθε χρόνο προσελκύει στο γήπεδο πολλές οικογένειες.

Η φετινή μπασκετική γιορτή πλησιάζει (11-13 Σεπτεμβρίου) και το «Τάσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» θα φορέσει και πάλι τα γιορτινά του, για να φιλοξενήσει σπουδαίες ομάδες και καλαθοσφαιριστές παγκόσμιας εμβέλειας.

Οι διοργανωτές, λαμβάνοντας υπόψη το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε για τα οικογενειακά πακέτα στις προηγούμενες διοργανώσεις, αποφάσισαν να εκδώσουν αυξημένο αριθμό για το φετινό τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης». Ωστόσο, φαίνεται πως το αυξημένο ενδιαφέρον, δημιουργεί σκηνικό που κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει σε εξάντληση τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του οικογενειακού πακέτου έχει καθοριστεί στα €135 για όλους τους αγώνες. Το πακέτο αφορά τέσσερα άτομα: δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 18 ετών.

Στο φετινό τουρνουά θα συμμετάσχουν:

Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιώς

Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη

Η έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου

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