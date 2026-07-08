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Ο Κεραυνός έτοιμος για το FIBA Europe Cup

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κεραυνός έτοιμος για το FIBA Europe Cup

Η ευρωπαϊκή πρόκληση ξεκινά… και ανυπομονούμε για την κλήρωση

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ευρωπαϊκή σεζόν ξεκίνησε, καθώς η FIBA Europe ανακοίνωσε το επίσημο format του FIBA Europe Cup 2026-2027, με τον Κεραυνό να εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στη Regular Season της διοργάνωσης.

Συνολικά 48 ομάδες θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, χωρισμένες σε 8 ομίλους των 6 ομάδων, με τον Κεραυνό να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους συλλόγους που προκρίθηκαν απευθείας χάρη στη θέση της Κυπριακής Ομοσπονδίας στην κατάταξη των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της FIBA.

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν ιστορικές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ομάδες από ολόκληρη την Ευρώπη, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το επίπεδο του θεσμού και υποσχόμενες δυνατές ευρωπαϊκές βραδιές.

Η κλήρωση της Regular Season θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2026 στο Μόναχο, όπου ο Κεραυνός θα μάθει τους πέντε αντιπάλους του στη φάση των ομίλων και θα ξεκινήσει να χαράζει τη διαδρομή του στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.

Με την εμπειρία των προηγούμενων συμμετοχών, τη σταθερή ευρωπαϊκή του παρουσία και την ιδιαίτερη σημασία της φετινής επετειακής χρονιάς των 100 χρόνων του Συλλόγου, ο Κεραυνός ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει ξανά επάξια την Κύπρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ευρωπαϊκή πρόκληση ξεκινά… και ανυπομονούμε για την κλήρωση.

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