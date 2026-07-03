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Βαριά ήττα από την ανώτερη Κροατία για την Εθνική Κύπρου

ΓΗΠΕΔΟ

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Βαριά ήττα από την ανώτερη Κροατία για την Εθνική Κύπρου

Η Εθνική Κύπρου γνώρισε την ήττα από την Κροατία με 123-50 στο «Σπύρος Κυπριανού», για την πέμπτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Κροατία επιβεβαίωσε από νωρίς την ποιότητά της, μπαίνοντας δυνατά στο παιχνίδι και κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 35-12. Η Εθνική μας προσπάθησε να βρει ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 59-26.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε, με την Κροατία να αξιοποιεί το μέγεθος, την εμπειρία και την επιθετική της ποιότητα. Οι Κροάτες σημείωσαν 33 πόντους στην τρίτη περίοδο και 31 στην τέταρτη, φτάνοντας στη νίκη με 123-50.

Για την Κύπρο, ο Στέφανος Τίγκας είχε 10 πόντους, ο Φίλιππος Τίγκας 7, ο Ιωάννης Πασιαλής 6, ενώ από 5 πόντους πρόσθεσαν οι Σάιμον Μιχαήλ και Πάρης Μαραγκός.

Για την Κροατία ξεχώρισαν οι Ίβιτσα Ζούμπατς με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Ντάριο Σάριτς με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Ντέιβιντ Σκάρα με 18 πόντους και ο Λούκα Μπόζιτς με 14.

Η Εθνική μας κρατά την εμπειρία από μία αναμέτρηση απέναντι σε αντίπαλο πολύ υψηλού επιπέδου και στρέφει πλέον την προσοχή της στον επόμενο αγώνα με τη Γερμανία.

Τα δεκάλεπτα: 12-35, 26-59, 36-92, 50-123

Κύπρος (Αντώνης Κωνσταντινίδης): Λοΐζίδης, Πασιαλής 6, Μιχαήλ 5, Ηλιάδης 3, Γιανναράς 3, Φ. Τίγκας 7, Μαραγκός 5, Αγγελή 2, Σ. Τίγκας 10, Τρετιακόβ 2, Μαντοβάνη 4, Στυλιανού 3.

Κροατία (Tomislav Mijatovic): Smith 4, Jordano 5, Sikiric, Hezonja 11, Saric 21, Radovcic 5, Badzim 11, Mavra, Brankovic 10, Skara 18, Bozic 14, Zubac 24.

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