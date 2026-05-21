Κεραυνός - ΑΕΚ: Στο πέμπτο παιχνίδι κρίνεται ο πρωταθλητής

Σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στις αρχές της νέας εβδομάδας στο «Κίτιον», θα κριθεί ο τίτλος στην ECOMMBX Basket League, καθώς στον αποψινό τέταρτο τελικό, ο Κεραυνός επικράτησε με 94-80 της Πετρολίνα ΑΕΚ και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά.

Είναι η πρώτη νίκη για την ομάδα του Στροβόλου στην έδρα της, το στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας», απαντώντας στην εντός έδρας νίκη των κιτρινοπρασίνων που είχαν επικρατήσει στον τρίτο τελικό με 76-75.

Υπενθυμίζουμε ότι στους πρώτους δύο τελικούς είχαν επιτευχθεί μπρέικ. Οι ερυθροκίτρινοι στο πρώτο παιχνίδι της τελικής φάσης είχαν πάρει το διπλό στη Λάρνακα με 75-68, ενώ στο δεύτερο ματς η Πετρολίνα ΑΕΚ είχε κερδίσει αυτή εκτός έδρας με 86-81.