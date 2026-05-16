Ένας Κύπριος προπονητής... πρωταθλητής στην Αίγυπτο!

Ο Λίνος Γαβριήλ συνεχίζει να διαπρέπει στο εξωτερικό, καταφέρνοντας να στεφθεί πρωταθλητής στην Αίγυπτο με την Αλ Αχλί.

Η ομάδα του Γαβριήλ, σπάζοντας δύο φορές την έδρα της Αλ Ιτιχάντ, πανηγύρισε στην έδρα της με νίκη 77-76, κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών, την Αλ Ιτιχάντ και πανηγύρισε τον τίτλο.

Με την Αλ Αχλί είχε κατακτήσει επίσης το Super Cup και το Morthabet Cup, ενώ είχε εξασφαλίσει και την πρόκριση στην τελική φάση του Basketball Africa League.

Σημειώνεται ότι είναι η τέταρτη χώρα στην οποία ο Λίνος Γαβριήλ κατακτάει τρόπαιο, καθώς το είχε πράξει ήδη σε Κύπρο, Τυνησία και Μπαχρέιν.