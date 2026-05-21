«Αστεράτες» πινελιές

Τα αστέρια του Champions League περιμένουν την Ομόνοια το ερχόμενο καλοκαίρι και στην ομάδα της πρωτεύουσας η σκέψη βρίσκεται ήδη εκεί. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος που «κλείδωσε» προ εβδομάδων έδωσε επιπλέον μέρες σε διοίκηση και τεχνικό επιτελείο, ώστε να διαμορφώσουν το πλάνο των προσθαφαιρέσεων.

Η φιλοσοφία όμως έχει… δύο όψεις. Αφ’ ενός το «τριφύλλι» θέλει να διατηρήσει τον βασικό κορμό κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως οι πλείστοι ποδοσφαιριστές δεσμεύονται με συμβόλαιο. Αφετέρου, οι προσθήκες πρέπει να είναι τέτοιες που θα δίνουν την ευκαιρία στην Ομόνοια να το… παίζει σε διπλό ταμπλό.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση δεν είναι εύκολη «πίστα» και θα χρειαστούν τεράστια αποθέματα ποιότητας για να καταφέρουν οι πράσινοι να δώσουν το παρών τους στην «πλουσιοπάροχη» League Phase. Στην ομάδα της πρωτεύουσας είναι δεδομένο πως θα επιχειρήσουν να τελειώσουν με τον προγραμματισμό πριν την έναρξη των προκριματικών, ωστόσο όλοι γνωρίζουν πως όταν ο Μπεργκ βάλει… κάποιον στο μάτι, είναι διατεθειμένος να τον περιμένει. Όπως έγινε με την περίπτωση το Μαέ και η αναμονή, δικαιώθηκε.

Η Ομόνοια λοιπόν θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο υφιστάμενο έμψυχο δυναμικό όμως αναμένονται ποιοτικές προσθήκες, αντάξιες των… αστεριών, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για να πάει παρακάτω.