Κατά καιρούς έχει εξαιρετικούς μέσους

«Πες μου τα χαφ σου, να σου πω τι ομάδα έχεις», λέει μία ποδοσφαιρική ρήση. Και στην ΑΕΚ γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι όταν διαθέτεις ποιοτικούς μέσους το πιθανότερο είναι η ομάδα να βρίσκεται σε πρωταγωνιστική τροχιά.

Από το πρόσφατο παρελθόν μέχρι και σήμερα η ομάδα της Λάρνακας είχε, κατά καιρούς, εξαιρετικούς μέσους (Λαμπάν, Μπόλιεβιτς, Λαρένα, Τομάς, Ροντέν, Λέδες κ.ά.), οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στο να διατηρηθεί στην ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου για μια δεκαετία (και βάλε). Τη δεδομένη στιγμή όμως, η μεσαία γραμμή των κιτρινοπράσινων χρήζει ουσιαστικής αναβάθμισης. Και μία από τις βασικές προτεραιότητες του Τσάβι Ρόκα είναι σίγουρα η ενίσχυση στις θέσεις των κεντρικών χαφ, τόσο για το ανασταλτικό όσο και για το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Δεδομένες θα πρέπει να θεωρούνται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οι παρουσίες των Λέδες και Χ. Κυριάκου για τη νέα σεζόν, πιθανότατα και του Ναούμ, ο οποίος πήρε και κλήση για την Εθνική Κύπρου. Από εκεί και πέρα, όμως, τίποτε δεν είναι βέβαιο. Ο Πονς ακόμα ν’ απαντήσει στην πρόταση που του έγινε, ενώ οι Σουάρες και Ροντέν μάλλον αποχωρούν. Ανοικτό είναι το θέμα Μουντραζίγια. Η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή κρίνεται επιτακτική ανάγκη, με δεδομένο ότι ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα επιστρέψει απόλυτη υγιής ο Τσακόν.