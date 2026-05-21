Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Παναθηναϊκός

Ολοκληρώθηκε το τριήμερο ρεπό για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που επέστρεψαν στις προπονήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στο «T-Center» υπάρχει το Final Four της Ευρωλίγκας.

Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στον μηνίσκο, όπως και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μετά το διάστρεμμα πρώτου βαθμού που υπέστη στο Game 1 των προημιτελικών κόντρα στη Μύκονο Betsson.

Θυμίζουμε πως η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του «τριφυλλιού» είναι στις 28/05 με τον ΠΑΟΚ στο «T-Center» για το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της Stoiximan GBL.