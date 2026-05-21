Η αποστολή της Ομόνοιας για... φινάλε

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (22/05, 17:30) εντός έδρας αγώνα, απέναντι στον Απόλλωνα για την 36η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Μπεργκ δεν υπολογίζει στον παροπλισμένο Παναγιώτου, ενώ ανάσες δόθηκαν στον Σεμέδο.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Κούσουλος, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Παναγή.