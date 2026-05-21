Tίτλος ή παράταση;

Mε την Πετρολίνα ΑΕΚ να προηγείται με 2-1 στη σειρά, ο σημερινός τέταρτος τελικός της Ecommbx Basket League, ανάμεσα στους κιτρινοπράσινους και τον Κεραυνό, κρίνεται σημαντικός όσον αφορά την κατάληξη της μάχης για τον τίτλο.

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 19:30, στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας», με την ομάδα του Στροβόλου να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να ισοφαρίσει και να στείλει την υπόθεση τροπαίου σε πέμπτο αγώνα. Όπως είναι φυσιολογικό η ομάδα της Λάρνακας από την πλευρά της θα επιδιώξει νέο διπλό για να σηκώσει την κούπα.

Θυμίζουμε ότι στους πρώτους δύο τελικούς είχαν σημειωθεί μπρέικ, με τον Κεραυνό να κερδίζει τον πρώτο τελικό στη Λάρνακα με 75-68 και την Πετρολίνα ΑΕΚ να φεύγει με το ροζ φύλλο από τον Στρόβολο, νικώντας με 86-81. Ο τρίτος τελικός κρίθηκε στον πόντο, με την ΑΕΚ να κρατάει την έδρα της επικρατώντας με 76-75.