ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H Πετρολίνα ΑΕΚ έκλεισε θέση για 13η σερί φορά στους τελικούς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Πετρολίνα ΑΕΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και επικράτησε του ΑΠΟΕΛ με 85-71 στο Κίτιον, και με 3-2 νίκες εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς της ECOMMBX Basket League για 13η συνεχόμενη χρονιά.

Η ομάδα της Λάρνακας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τις διαθέσεις της, παίρνοντας προβάδισμα και ελέγχοντας τον ρυθμό. Παρά την προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ να αντιδράσει και να μείνει κοντά στο σκορ, η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμα στο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση.

Το καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης ήρθε στην τρίτη περίοδο, όπου οι γηπεδούχοι ανέβασαν την έντασή τους και άνοιξαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Με επιθετικές λύσεις από πολλούς παίκτες και καλύτερη αμυντική λειτουργία, η ΑΕΚ κατάφερε να χτίσει προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 16 πόντους, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στην τέταρτη περίοδο, ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να μειώσει, όμως η διαφορά παρέμεινε σε ασφαλή επίπεδα για την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν σωστά τα τελευταία λεπτά και έφτασαν τελικά στο 85-71, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Κορυφαίοι για την Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν οι Hollingsworth με 23 πόντους και McKinnis με 22, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Hunt. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ, οι Whyte και Pointer είχαν από 20 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 47-39, 70-59, 85-71.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 23 (3), Cooper 10 (1), Βάρσος 4, McKinnis 22, Hunt 4, Γιανναράς 3 (1), Νόττατζ 3 (1), Παπαδόπουλος, Παντελή 14 (2), Diggs 2.

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Παπαδόπουλος): Goudelock 2, Whyte 20 (2), Pointer 20 (1), Funderburk 9 (2), Μαντοβάνη 6, Μύθιλλος, Χατζηκώστας 2, Κοιλαράς, Παπαμιχαήλ 11 (3), Λουκά 1.

 

 

Κατηγορίες

ΑΕΚΑΠΟΕΛΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Παρνασσός στον τελικό του Allwyn κυπέλλου Ανδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Έφθασε η στιγμή να ανταμειφθούν οι κόποι της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι δηλώσεις από το ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι δηλώσεις από το «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξέσπασε μπροστά στους δημοσιογράφους ο Ριέρα: «Δεν είμαστε μπαρ ή τσίρκο και εγώ δεν είμαι μαριονέτα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίλερ για την παραμονή! (Βαθμολογία/Πρόγραμμα)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

H Πετρολίνα ΑΕΚ έκλεισε θέση για 13η σερί φορά στους τελικούς!

Κύπρος

|

Category image

Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου για την τιμωρία: «Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι;»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Καμπάνα» σε DPG!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη του Ακρίτα κόντρα στον Εθνικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη - ανάσα του Ολυμπιακού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τακτακαλάς… παρών!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παραμένει ζωντανός ο Ακρίτας που βύθισε κι άλλο τον Εθνικό!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επική ανατροπή με buzzer beater για την ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού!

Χαντμπολ

|

Category image

Γεμάτο το φεγγάρι («Blue Moon»)

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη