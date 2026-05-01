H Πετρολίνα ΑΕΚ έκλεισε θέση για 13η σερί φορά στους τελικούς!

Η Πετρολίνα ΑΕΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και επικράτησε του ΑΠΟΕΛ με 85-71 στο Κίτιον, και με 3-2 νίκες εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς της ECOMMBX Basket League για 13η συνεχόμενη χρονιά.

Η ομάδα της Λάρνακας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τις διαθέσεις της, παίρνοντας προβάδισμα και ελέγχοντας τον ρυθμό. Παρά την προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ να αντιδράσει και να μείνει κοντά στο σκορ, η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμα στο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση.

Το καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης ήρθε στην τρίτη περίοδο, όπου οι γηπεδούχοι ανέβασαν την έντασή τους και άνοιξαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Με επιθετικές λύσεις από πολλούς παίκτες και καλύτερη αμυντική λειτουργία, η ΑΕΚ κατάφερε να χτίσει προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 16 πόντους, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στην τέταρτη περίοδο, ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να μειώσει, όμως η διαφορά παρέμεινε σε ασφαλή επίπεδα για την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν σωστά τα τελευταία λεπτά και έφτασαν τελικά στο 85-71, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Κορυφαίοι για την Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν οι Hollingsworth με 23 πόντους και McKinnis με 22, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Hunt. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ, οι Whyte και Pointer είχαν από 20 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 47-39, 70-59, 85-71.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 23 (3), Cooper 10 (1), Βάρσος 4, McKinnis 22, Hunt 4, Γιανναράς 3 (1), Νόττατζ 3 (1), Παπαδόπουλος, Παντελή 14 (2), Diggs 2.

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Παπαδόπουλος): Goudelock 2, Whyte 20 (2), Pointer 20 (1), Funderburk 9 (2), Μαντοβάνη 6, Μύθιλλος, Χατζηκώστας 2, Κοιλαράς, Παπαμιχαήλ 11 (3), Λουκά 1.