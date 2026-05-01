Βγαίνει το ζευγάρι των τελικών

Με τις ΑΠΟΕΛ και TRIA EKA AEΛ να βάζουν δύσκολα στις μόνιμες πρωταγωνίστριες της ECOMMBX Basket League, Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό αντίστοιχα, η πρόκριση στην τελική φάση οδηγείται σε πέμπτο παιχνίδι.

Το πρώτο εισιτήριο θα εκδοθεί απόψε (19:30) με την Πετρολίνα ΑΕΚ να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να βρεθεί ξανά στις μάχες για τον τίτλο, ενώ το διπλό θα κυνηγήσει ο ΑΠΟΕΛ για να προωθηθεί αυτός στους τελικούς. Στα προηγούμενα τέσσερα ματς αμφότερες οι ομάδες διατήρησαν την έδρα τους, οι κιτρινοπράσινοι με 99-77 και 89-72 και οι γαλαζοκίτρινοι με 82-79 και 95-87.

Ο πέμπτος τελικός στο άλλο ζευγάρι, με γηπεδούχο τον Κεραυνό απέναντι στην ΤRIA EKA AEΛ, θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου (02/05, 16:00). Θυμίζουμε ότι η σειρά ξεκίνησε με δυο διπλά, πρώτα για την ΑΕΛ (87-80) κι έπειτα για τον Κεραυνό (85-81). Ακολούθησε εντός έδρας νίκη του Κεραυνού (86-66), για να γίνει το 2-2 από την ΑΕΛ με 87-82.