Στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός αν κατακτήσει το πρωτάθλημα

Εξαιρετικά ευνοϊκή εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, καθώς η ήττα της Σαχτάρ Ντόνετσκ από την Κρίσταλ Πάλας στον πρώτο ημιτελικό του Conference League ξεκαθάρισε τα δεδομένα ενόψει της επόμενης σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πλέον πως αν κατακτήσουν τη Stoiximan Super League, θα εξασφαλίσουν απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε προκριματική διαδικασία.

Η Σαχτάρ ήταν η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της UEFA, ωστόσο μετά την ήττα της, ακόμα και ενδεχόμενη κατάκτηση του Conference League δεν αρκεί για να αλλάξει τα δεδομένα.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος τόνισε πως αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα θα «σφραγίσει» τη δεύτερη διαδοχική παρουσία του στη League Phase του Champions League.