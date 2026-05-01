Ανανέωσε με την Μπαρτσελόνα ο Φλικ!

Οριστική φαίνεται πως είναι η παραμονή του Χάνσι Φλικ στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, με τον Γερμανό τεχνικό να έχει πει το «ναι» του για νέο συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα».

Παρότι η διοίκηση ήθελε να «δέσει» τον Φλικ έως το 2029, ο ίδιος προτίμησε μια πιο ευέλικτη συμφωνία, με το νέο deal να έχει διάρκεια έως το 2028, ενώ προβλέπεται και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο, εφόσον υπάρξει κοινή επιθυμία.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, με την άφιξη του μάνατζέρ του, Πίνι Ζαχάβι, στη Βαρκελώνη, όπου θα συζητηθούν και ζητήματα που αφορούν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Η επισημοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει μετά και τη μαθηματική κατάκτηση της LaLiga, η οποία μπορεί να «κλειδώσει» άμεσα, εφόσον η Μπαρτσελόνα πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται.