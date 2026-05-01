«Γολγοθάς» με πολλά εμπόδια και κρίσιμες αποφάσεις

Μόνο εύκολο δεν είναι το έργο της νέας διοίκησης του ΑΠΟΕΛ.

Οι παλιές αμαρτίες σε συνδυασμό με την κακή αγωνιστική πορεία, δημιουργούν ένα… επικίνδυνο σκηνικό που αφορά τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Οι γαλαζοκίτρινοι γνωρίζουν πως η ανάβαση στην 4η θέση που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη, είναι δύσκολη. Το -6 σε συνδυασμό με την αγωνιστική εικόνα που δεν πείθει και δεν βελτιώνεται, μαρτυρούν πως οι επόμενοι αγώνες είναι ίσως… διαδικαστικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, «έσκασε» και το εμπάργκο μεταγραφών λόγω οφειλών προς τον Ελ Αραμπί. Ο ΑΠΟΕΛ καλείται να βρει λύσεις σε σωρεία προβλημάτων. Οι ενδεχόμενες νέες υποθέσεις από παλιούς ποδοσφαιριστές, τα «παχουλά» συμβόλαια από το υφιστάμενο ρόστερ και το συμβόλαιο του Γκαρσία που ολοκληρώνεται, είναι τα κύρια σημεία στην ατζέντα του Χάρη Φωτίου.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων δύσκολα θα παραμείνει στο τιμόνι, όμως το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει εντελώς αφού ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα, η μη έξοδος στην Ευρώπη δίνει επιπλέον χρόνο για σωστές κινήσεις. Το ερχόμενο Καλοκαίρι θα είναι αλλιώτικο, καθώς δεν αναμένονται κινήσεις εντυπωσιασμού στο μεταγραφικό κομμάτι. Στο οικονομικό δε, θα ανακοινωθούν επιπλέον δράσεις για εισροή ρευστού στο ταμείο. Τα εισιτήρια διαρκείας είναι μια από αυτές.