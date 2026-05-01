Δράση στο β' γκρουπ: Δύο ματς, σαν... τελικοί

Ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής με δύο αναμετρήσεις

Σαν... τελικοί στην προσπάθεια που κάνουν για να μείνουν στην Α΄ Κατηγορία, είναι για τις τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα (19:00), στα δύο παιχνίδια με τα οποία ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του β΄ ομίλου.

Πιο... άνετη μπορεί να λεχθεί πως είναι η Ομόνοια Αραδίππου, η οποία έχει 36 βαθμούς και πάει στο ΓΣΠ να παίξει με τον Oλυμπιακό. Σε περίπτωση όμως ήττας, θα μπει για τα καλά σε μπελάδες. Για τους μαυροπράσινους, η νίκη αποτελεί μονόδρομο αφού με 31 βαθμούς είναι στη 12η θέση που στέλνει στη Β΄ Κατηγορία.

Στο «Στέλιος Κυριακίδης», ο Ακρίτας με δύο σερί νίκες σκαρφάλωσε 11ος με 32 βαθμούς αλλά δεν είναι μακριά από τον 13ο Εθνικό Άχνας (30 βαθμούς). Οι γηπεδούχοι με νέα επιτυχία θα αποκτήσουν σημαντική διαφορά, την ίδια ώρα που οι φιλοξενούμενοι δεν ικανοποιούνται ούτε με ισοπαλία.

Kαι στα δύο αυτά παιχνίδια, ορίστηκαν ξένοι διαιτητές, τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στο VAR. Συγκεκριμένα στο ΓΣΠ, διαιτητής θα είναι ο Eσθονός Καρλ Κόπερ και στο VAR ο συμπατριώτης του Μάρκο Λίιβα ενώ στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα είναι οι Σέρβοι Πάβλε Ίλιτς (διαιτητής) και Πάβλε Τόμις (VAR).

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 1 Μαΐου

19:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ακρίτας - Εθνικός Άχνας

Σάββατο, 2 Μαΐου

17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ

19:00 Ανόρθωση - Ένωση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (6η αγων.): Ανόρθωση-Ε.Ν. Ύψωνα (08/05, 19:00), Ένωση-Εθνικός Άχνας (09/05, 18:00), Ομόνοια Αρ.-Ακρίτας (09/05, 18:00), ΑΕΛ-Ολυμπιακός (09/05, 18:00).

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

