Μπρέικ στη Λεμεσό ο Κεραυνός και έκανε το 1-1 στη σειρά με την ΑΕΛ

Με ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Κεραυνός απάντησε με μπρέικ στην TRIA EKA AEΛ, κερδίζοντας με 85-81 στον δεύτερο αγώνα της ημιτελικής φάσης της ECOMMBX Basket League, κάνοντας το 1-1 στη σειρά των παιχνιδιών.

Στο πρώτο λεπτό του αγώνα η TRIA EKA AEΛ πέτυχε τέσσερις βολές με τον Clark (βολές και λέι απ), με τον Κεραυνό ενδιάμεσα να πετυχαίνει καλάθι με τον Huntley-Hatfield. Στο 7' η ομάδα του Στροβόλου είχε προβάδισμα τριών πόντων (13-16) μετά το δίποντο του Φ. Τίγκα, για να ακολουθήσει σερί επτά πόντων για τους γηπεδούχους που στο 9' με το τρίποντο του Tate προηγούνταν με 20-16. Πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ο Κεραυνός πέτυχε ένα καλάθι με τον Παυλίδη, για να ακολουθήσουν τρεις πόντοι για την ΑΕΛ από τον Faye (23-18).

H oμάδα της Λεμεσού κατάφερε να κρατηθεί μπροστά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, με τη διαφορά στο 18' να είναι στους τέσσερις πόντους (40-36) μετά το λέι απ του Wright. To πρώτο ημίχρονο έκλεισε με σερί έξι πόντων από πλευράς της ΑΕΛ που ολοκληρώθηκε με βολή του Clark που έφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (46-36).

Δυόμιση λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου το τρίποντο του Γεωργίου άνοιξε την ψαλίδα του σκορ στους 14 πόντους (52-38), για να ακολουθήσει σερί οκτώ πόντων για το συγκρότημα του Στροβόλου που στο 24' με δίποντο του Crockett μείωσε στους έξι πόντους (52-46). Στο 29' η διαφορά έφθασε εκ νέου σε διψήφιο αριθμό (66-55) με τις βολές του Αρμακόλα, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει με το λέι απ του Σάιμον Μιχαήλ (66-57).

Στα μισά της τέταρτης περιόδου, με τη βολή του Στυλιανού, η διαφορά μειώθηκε στους τρεις (73-70), ενώ μέχρι το 37' οι γηπεδούχοι εξακολουθούσαν να έχουν το προβάδισμα (79-74) έπειτα και τις δυο βολές του Tate. Ακολούθησε σερί έξι πόντων για τον Κεραυνό που δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος με το λέι απ του Wright μπήκε μπροστά έπειτα από αρκετό χρόνο (79-80). Η ΤRIA EKA ΑΕΛ μπήκε ξανά μπροστά με 81-80 έπειτα από το καλάθι του Tate, όμως η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στον Κεραυνό που με σερί πέντε πόντων πήρε το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 85-81.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:23-18, 46-36, 66-57, 81-85

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου)

Clark 14 (1), Αρμακόλας 5 (1), Tate 19 (1), Flowers 25 (4), Taylor, Mάρκου 5 (1), Μονιάτης, Faye 5, Γεωργίου 8

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Huntley-Hatfield 18, Βurns 7, Μιχαήλ 5 (1), Wright 22 (1), Crockett 8, Πασιαλής 2, Στυλαινού 1, Κουμής, Φ. Τίγκας 18 (2), Σ. Τίγκας, Παυλίδης 4