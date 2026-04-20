Γιαννακόπουλος: «Προτιμώ Ολυμπιακό στα Playoffs, δεν μας περνάει σε πέντε παιχνίδια»

Eξήγησε γιατί ιδανικά θα έβλεπε με χαρά το ζευγάρωμα του «τριφυλλιού» με τους Πειραιώτες

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει μάχη Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού πριν το Final-4 της Αθήνας και εξήγησε γιατί ιδανικά θα έβλεπε με χαρά το ζευγάρωμα του «τριφυλλιού» με τους Πειραιώτες στα Playoffs της φετινής Euroleague!

Σε live που έκανε στα social media με ερωτήσεις από τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είπε χαρακτηριστικά:

«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς».

Υπενθυμίζεται, φυσικά, πως για να υπάρξει ελληνική κόντρα πριν το Final-4, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να ηττηθεί από τη Μονακό την Τρίτη και πάρει νίκη την προσεχή Παρασκευή απέναντι στον ηττημένο του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας στο «T-Center Athens».

Σε διαφορετική περίπτωση και σε ενδεχόμενη νίκη επί των Μονεγάσκων, τότε πάει σε σειρά αγώνων με τη Βαλένθια.

Αρμπελόα: Ύψωσε «ασπίδα προστασίας» στον Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φούτσαλ: Στους τελικούς ο ΑΠΟΕΛ με επική ανατροπή επί της Ομόνοιας - «Καθάρισε» στην παράταση η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Προτιμώ Ολυμπιακό στα Playoffs, δεν μας περνάει σε πέντε παιχνίδια»

EUROLEAGUE

|

Category image

Προχώρησε σε καταγγελία του Λιοτατή η Ανόρθωση - Ζητά... εξηγήσεις μέσω ανακοίνωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με συνοπτικές διαδικασίες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πήρε… φωτιά η Αριστοτέλους για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε Ρόσε η Μπόρνμουθ για τη μετά - Ιραόλα εποχή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρωτόγνωρη πρόκληση του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντρα στα σενάρια, ο Ροζίνιορ αισθάνεται τη στήριξη των ιδιοκτητών της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εμφάνιση - οδηγός για το μέλλον

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της Ομόνοιας από το «αιώνιο» και η… έκρηξη στο φινάλε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Γλυκοκοιτάζει» τον Μπαρκολά η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σομποζλάι: «Δεν έχει υπάρξει πρόοδος για την ανανέωση του συμβολαίου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Έχουμε πίστη να πάμε στον τελικό» - Η απάντηση του Γκαρσία για το μέλλον του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε δεύτερη συνάντηση με τον κόσμο του ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη