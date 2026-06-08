«Ο ΠΑΟΚ υποψήφιος να αντικαταστήσει τη Μονακό στη EuroLeague»

Η παραμονή της Μονακό στη EuroLeague θα κριθεί από την αυριανή (09/06) συνάντηση των μετόχων και σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο ΠΑΟΚ αποτελεί βασικός αντικαταστάτης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου, το μέλλον της ομάδας του Πριγκιπάτου θα κριθεί στην συνάντηση των μετόχων της EuroLeague, η οποία θα γίνει την Τρίτη (09/06). Αν και εφόσον εγκριθεί η παραμονή της δεν θα διεξαχθεί καμία ψηφοφορία για το ποια ομάδα θα την αντικαταστήσει.

Ωστόσο λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε τη φετινή χρονιά, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει την επόμενη σεζόν. Σημειώνεται πως βρέθηκε Αμερικανός επενδυτής που θα χρηματοδοτήσει τη Μονακό και αυξάνει τις πιθανότητες της παραμονής της.

Ο ΠΑΟΚ, η Μπαχτσεσεχίρ, η Μπεσίκτας και η Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι βασικοί αντικαταστάτες και μία από αυτές θα πάρουν τη θέση της Μονακό, αν τελικά δεν εγκριθεί η συμμετοχή της. Τέλος οι μέτοχοι της EuroLeague, Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε , διαθέτουν από μία ψήφο ο καθένας στη διαδικασία λήψης της απόφασης.

gazzetta.gr