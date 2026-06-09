Αταμάν προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού: «Η ομάδα σας δεν παρέταξε ούτε έναν πραγματικό Έλληνα διεθνή»

Με δημόσια τοποθέτησή του στο Instagram μετά τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα του ΣΕΦ εναντίον της Τουρκίας, τονίζοντας πως αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του, ενώ παράλληλα εξέφρασε τον σεβασμό και την αγάπη του προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε επίσης στην παρουσία των Ελλήνων διεθνών της ομάδας του, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους τόσο στους «πράσινους» όσο και συνολικά στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ανακοίνωση του Εργκίν Αταμάν:

«Οπαδοί του Ολυμπιακού,

Χθες, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, για άλλη μία φορά φωνάζατε υβριστικά συνθήματα εναντίον της πατρίδας μου, της Τουρκίας. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι τρέφω μεγάλη αγάπη και βαθύ σεβασμό για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, τον οποίο θεωρώ αδελφό λαό.

Είναι φυσικά δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός: χθες, στον τρίτο τελικό του Ελληνικού Πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδας.

Είμαι περήφανος για τη μαχητικότητα που δείχνει η ομάδα μου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και θα ήθελα να υπογραμμμίσω για ακόμη μία φορά τη συμβολή των τεσσάρων διεθνών παικτών της Εθνικής Ελλάδας που εκπροσώπησαν την ομάδα μας στο παρκέ χθες και συνεχίζουν να προσφέρουν στο ελληνικό μπάσκετ

Παθιασμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού,

Παρά όλα όσα συνέβησαν και επισκίασαν το ίδιο το μπάσκετ, δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία κατοχή και το τελευταίο δευτερόλεπτα.

Και όταν όλο θα έχουν κριθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδο».

sport-fm.gr