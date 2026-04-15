Γουόκαπ: «Δεν ξέρω από που προήλθε το θέμα του διαβατηρίου, είναι χαζό»

Το βράδυ της Πέμπτης (16/04, 21:15) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, με στόχο τη νίκη που θα του χαρίσει την πρωτιά της regular season.

Μιλώντας στη Media Day των «ερυθρόλευκων» ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στο ζήτημα με το διαβατήριό του, ενώ, αναφορικά με τη φετινή πορεία του συλλόγου τόνισε πως οι Πειραιώτες έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το θέμα του διαβατηρίου: «Δεν ήμουν μέρος της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω από που ήρθε το θέμα. Ήταν χαζό και γενικό για μένα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης, που αντιπροσωπεύω τη χώρα και την Εθνική ομάδα. Αγωνιστικά έδωσα ό,τι μπορούσα, δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η χώρα είναι το σπίτι μου».

Για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού: «Ο Ολυμπιακός θέλει να βγει κανονικά πρώτος και αυτός είναι ο στόχος του, να φτάσει μέχρι τέλους. Φέτος φαίνεται πως έχει τα εργαλεία για να φτάσει την κατάκτηση της EuroLeague».

Για τη φάση με το κάρφωμα του Χολ κόντρα στη Χάποελ: «Αυτό δεν θα γινόταν αν δεν ήταν τόσο αθλητικός σέντερ. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να βάλει ένα τέτοιο κάρφωμα στην Ευρώπη».

