Γουόκαπ: «Δεν ξέρω από που προήλθε το θέμα του διαβατηρίου, είναι χαζό»

«Περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»

Το βράδυ της Πέμπτης (16/04, 21:15) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, με στόχο τη νίκη που θα του χαρίσει την πρωτιά της regular season.

Μιλώντας στη Media Day των «ερυθρόλευκων» ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στο ζήτημα με το διαβατήριό του, ενώ, αναφορικά με τη φετινή πορεία του συλλόγου τόνισε πως οι Πειραιώτες έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το θέμα του διαβατηρίου: «Δεν ήμουν μέρος της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω από που ήρθε το θέμα. Ήταν χαζό και γενικό για μένα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης, που αντιπροσωπεύω τη χώρα και την Εθνική ομάδα. Αγωνιστικά έδωσα ό,τι μπορούσα, δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η χώρα είναι το σπίτι μου».

Για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού: «Ο Ολυμπιακός θέλει να βγει κανονικά πρώτος και αυτός είναι ο στόχος του, να φτάσει μέχρι τέλους. Φέτος φαίνεται πως έχει τα εργαλεία για να φτάσει την κατάκτηση της EuroLeague».

Για τη φάση με το κάρφωμα του Χολ κόντρα στη Χάποελ: «Αυτό δεν θα γινόταν αν δεν ήταν τόσο αθλητικός σέντερ. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να βάλει ένα τέτοιο κάρφωμα στην Ευρώπη».

Ματσάρα με θρίλερ στο φινάλε, τέζαρε τη Ρεάλ και πάει ημιτελικά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνα» στον Μαγκουάιρ για εξύβριση διαιτητή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένωση παικτών Euroleague: «Απογοήτευση η διατήρηση των 38 αγωνιστικών»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το επικό σκηνικό του Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Πώς μια μεταγραφή διέκοψε προσωπική στιγμή με σύντροφό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σοβαρή ένδειξη ότι ο Μαξ Φερστάπεν ίσως αφήσει τη Red Bull – ή ακόμα και τη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

«Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ ό,τι κι αν συμβεί», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μήνυση εκατομμυρίων κατά του Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εισφορά €2.660 μετά τη συνάντηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τινάχθηκε στον αέρα ο πρώτος τελικός, δεν κατέβηκε στο β΄ ημίχρονο ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσβησε το όνειρο όμως έχει άλλη μια μάχη

ΑΕΚ

|

Category image

Ο παίκτης που σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του για να ανανεώσει στον Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πότε και με ποιον παίζει η ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ «καθάρισε» την Μπανταλόνα και πάει ξανά στο Final 4 του Champions League!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρνητής… ήττας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη