Δεν αλλάζει το format στη Euroleague για τη σεζόν 2026-2027

Η EuroLeague θα διατηρήσει το ισχύον αγωνιστικό της μοντέλο και για τη σεζόν 2026-2027, όπως προκύπτει από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ θα συνεχίσει να διεξάγεται με τη συμμετοχή 20 ομάδων, οι οποίες θα αγωνιστούν σε 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο.

Με την ολοκλήρωση αυτής, οι έξι πρώτες ομάδες της κατάταξης θα εξασφαλίζουν απευθείας την παρουσία τους στα πλέι οφ, ενώ οι ομάδες που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 έως 10 θα διεκδικούν την πρόκριση μέσω της διαδικασίας των play-in.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της λίγκας, δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στη δομή της διοργάνωσης πριν από τη σεζόν 2027-2028, οπότε και ενδέχεται να επανεξεταστεί το μοντέλο διεξαγωγής.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, το ζήτημα παραμένει ανοικτό και αναμένεται να αποσαφηνιστεί το προσεχές διάστημα.