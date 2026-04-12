Τέλος και επίσημα από την Dubai BC ο Γκόλεματς
Παρελθόν και με κάθε επισημότητα αποτελεί ο Γιούριτσα Γκόλεματς από την Dubai BC, με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας να βρίσκεται στην αγορά για να βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη.
Η Dubai BC αλλάζει σελίδα με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας, Γιούριτσα Γκόλεματς.
Η βαριά ήττα από την Αναντολού Εφές με 85-69 ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και η Dubai BC αποφάσισε να πορευτεί στη συνέχεια της σεζόν χωρίς τον Γκόλεματς, καθώς πλέον ουσιαστικά αποχαιρετά την επόμενη φάση της Ευρωλίγκας.
H Dubai BC ευχαρίστησε τον Γιούριτσα Γκόλεματς για την προσφορά του και γνωστοποίησε ότι στο ματς με την Μπούντουτσνοστ θα βρίσκεται στον πάγκο ο Γιαν Σέντιουρτς.
