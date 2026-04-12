Η Ελλάδα νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία

Χαρακτήρα νικητή έβγαλε η Εθνική ομάδα πόλο κόντρα στην Ισπανία, επικρατώντας 15-13 στα πέναλτι, μετά από συναρπαστικό παιχνίδι στην Αλεξανδρούπολη. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, αλλά από το δεύτερο οκτάλεπτο βρήκε τον ρυθμό της και στο φινάλε δεν αποδέχτηκε την ήττα και ισοφάρισε 8΄΄ πριν τη λήξη, στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι. Εκεί μίλησε η ποιότητα του Τζωρτζάτου, ο οποίος με δύο αποκρούσεις, έδωσε τη νίκη στη «γαλανόλευκη».

Η Ισπανία κατέλαβε τη πρώτη θέση μετά τον αγώνα με τη «γαλανόλευκη» παρά την ήττα της ενώ δεύτερη βρίσκεται η Ελλάδα. Ακολουθεί το παιχνίδι της Ιταλίας με την Ουγγαρία.

Με αμυντικά θέματα και επιθετική δυστοκία ξεκίνησε το παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία. Στο πρώτο οκτάλεπτο, οι Ισπανοί βρήκαν δύο γκολ με τον Ασένσιο και τον Σαναχούγια, ενώ οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν σε δύο περιπτώσεις τον παίκτη παραπάνω. Ο Μπιέλ με πέναλτι έκανε το 3-0, με τη «γαλανόλευκη» να μην έχει βρει ρυθμό και να μην μπορεί να βρει λύσεις στην επίθεση. Τελικά, ο Αργυρόπουλος ήταν αυτός που κατάφερε να σπάσει τον γόρδιο δεσμό στο σκοράρισμα, καθώς στην κόντρα κατάφερε να βάλει γκολ και να μειώσει σε 3-1.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, κυριάρχησαν οι άμυνες, με την Ελλάδα να βελτιώνει τις αντιδράσεις της. Στην επίθεση, ο Αργυρόπουλος και πάλι έδωσε λύση, μειώνοντας σε 3-2 με πέναλτι. Με μπλοκ στην άμυνα, η Εθνική κατάφερε να ανεβάσει την ψυχολογία της και έφτασε στην ισοφάριση σε 3-3 με ωραίο τέρμα του Πούρου. Ο Βλάχος έκανε τσάλεντζ για πέναλτι 2 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, οι διαιτητές τον δικαίωσαν και ο Καλογερόπουλος ευστόχησε στην εσχάτη των ποινών, για το 3-4 της Εθνικής και την πλήρη ανατροπή του σκορ. Ο Αργυρόπουλος με ωραίο σουτ έκανε το 3-5. Ο Μπιέλ σκόραρε μετά από πολύ ώρα για την Ισπανία μειώνοντας σε 4-5 και ο Σαναχούγια με γκολ σε νεκρό χρόνο και αδράνεια της άμυνας ισοφάρισε σε 5-5.

Πιο δυνατά μπήκε η «γαλανόλευκη» στο δεύτερο ημίχρονο και ο Πούρος σκόραρε για το 5-6. Στη συνέχεια δεν μέτρησε γκολ του Νικολαΐδη, γιατί δόθηκε πέναλτι στην Ισπανία μετά από τσάλεντζ του προπονητή τους, όμως η εκτέλεση σταμάτησε στο δοκάρι! Ο Αργυρόπουλος όμως βρήκε το γκολ για το 5-7. Ο Καμπάνιας μείωσε εκ νέου στο γκολ για τους Ίβηρες και το 6-7, ενώ ισοφάρισαν σε 7-7 με τον Βαλς. Ο Σκουμπάκης όμως αντέδρασε και με κοντινό σουτ έκανε το 7-8.

Με γκολ του Μπιέλ, εκμεταλλευόμενοι τον παίκτη παραπάνω, ξεκίνησαν την τελευταία περίοδο οι Ισπανοί, ισοφαρίζοντας σε 8-8, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε το 9-8, με το τέταρτο τέρμα του στο παιχνίδι. Η Εθνική όμως δεν τα παράτησε και ο Πούρος ισοφάρισε σε 9-9, με πέντε λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Ο Γαρδίκας έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Ελλάδα για το 9-10. Οι Ισπανοί αρχικά με τον Σαναχούγια και στη συνέχεια με τον Ντάουρα ανέκτησαν το προβάδισμα για το 11-10. Ο Κάκκαρης ήταν αυτός που ισοφάρισε σε 11-11, δευτερόλεπτα πριν το τέλος, οδηγώντας το παιχνίδι στα πέναλτι.

sdna.gr