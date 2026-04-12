O Πέρεθ «ζυμώνει» τη μεγάλη επιστροφή του Τόνι Κρόος στη Ρεάλ Μαδρίτης!

O Φλορεντίνο Πέρεθ προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί» τις εξαιρετικές του σχέσεις με τον Τόνι Κρόος, προκειμένου να επαναφέρει τον Γερμανό θρύλο της Ρεάλ στη Μαδρίτη!

Έτοιμη να εμπιστευτεί έναν θρύλο της είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Το κλίμα στις τάξεις της «Βασίλισσας» είναι βαρύ μετά τις διαδοχικές ήττες και τη διαφαινόμενη απώλεια και των τριών στόχων που είχαν τεθεί.

Έτσι ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ετοιμάζεται να κάνει τα πάντα προκειμένου να «φτιάξει» το έδαφος για την επόμενη σεζόν, ξεκινώντας από τη στελέχωση του συλλόγου!

Όπως λοιπόν αναφέρει η AS, στο «Βαλδεμπέμπας» υπάρχουν έντονες φήμες που έχουν μετατραπεί σε πράξεις, ώστε να επιστρέψει στον σύλλογο ο Τόνι Κρόος! Ο σπουδαίος Γερμανός που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2024, είναι συνδεδεμένος με χρυσές σελίδες της Ρεάλ και ο Πέρεθ θέλει να αξιοποιήσει το κενό που άφησε η αποχώρηση του!

Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ο ρόλος τον οποίο θα κατέχει ο Κρόος, ωστόσο ενδέχεται να είναι καταλυτικός, τόοσ στο αγωνιστικό, όσο και στο κομμάτι της επικοινωνίας με τη διοίκηση!

