Στραβοπάτησε η Μπέτις

Ισόπαλο με σκορ 1-1 έληξε το εκτός έδρας ματς της Ρεάλ Μπέτις κόντρα στην Οσασούνα.

Χωρίς νικητή έληξε η «μονομαχία» της Οσασούνα με την Μπέτις στο «Σαδάρ» της Παμπλόνα, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Μπέτις διατηρεί τον πρώτο λόγο για έξοδο στο νέο Europa League, την ώρα που η Οσασούνα πήρε ακόμη ένα βαθμό, στην προσπάθεια που καταβάλλει για να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

