Στήριξη Ναβάρο στον Πασκουάλ

Σε δηλώσεις του ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο στήριξε τον Τσάβι Πασκουάλ, τονίζοντας πως είναι απαραίτητος για τον πάγκο της ομάδας τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα σημείωσε πως τη νέα σεζόν η Μπαρτσελόνα θα έχει «σπουδαία ομάδα και περισσότερα χρήματα».

Σε δηλώσεις του στο Movistar+ από το γήπεδο της Μονακό ο τζένεραλ μάνατζερ της Μπαρτσελόνα ανέφερε: ««Ποιος ξέρει πού θα είμαστε το καλοκαίρι; Πολλά μπορούν να συμβούν. Είναι ελεύθερος να έχει τη γνώμη του και να λέει πώς νιώθει, αλλά δεν βλέπω μέλλον χωρίς αυτόν για το νέο πρότζεκτ στο οποίο δουλεύουμε μαζί. Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους στην ομάδα. Δεν έχουμε κερδίσει εδώ και καιρό, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τέλος.

Φέτος δεν καταφέραμε να ενισχύσουμε την ομάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου. Θα θέλαμε να είχαμε έναν ή δύο χορηγούς όπως είχαν άλλες ομάδες, αλλά δεν ήταν δυνατό φέτος. Πρέπει να κάνουμε διπλή προσπάθεια. Ξέρω ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε.

Όλα θα βελτιωθούν και σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις, κάτι που στοχεύουμε μετά από τρία χρόνια περικοπών. Του χρόνου σίγουρα θα έχουμε περισσότερα χρήματα και θα χτίσουμε μια σπουδαία ομάδα».

