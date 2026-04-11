Στήριξη Ναβάρο στον Πασκουάλ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε δηλώσεις του ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο στήριξε τον Τσάβι Πασκουάλ, τονίζοντας πως είναι απαραίτητος για τον πάγκο της ομάδας τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα σημείωσε πως τη νέα σεζόν η Μπαρτσελόνα θα έχει «σπουδαία ομάδα και περισσότερα χρήματα».

Σε δηλώσεις του στο Movistar+ από το γήπεδο της Μονακό ο τζένεραλ μάνατζερ της Μπαρτσελόνα ανέφερε: ««Ποιος ξέρει πού θα είμαστε το καλοκαίρι; Πολλά μπορούν να συμβούν. Είναι ελεύθερος να έχει τη γνώμη του και να λέει πώς νιώθει, αλλά δεν βλέπω μέλλον χωρίς αυτόν για το νέο πρότζεκτ στο οποίο δουλεύουμε μαζί. Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους στην ομάδα. Δεν έχουμε κερδίσει εδώ και καιρό, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τέλος.

Φέτος δεν καταφέραμε να ενισχύσουμε την ομάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου. Θα θέλαμε να είχαμε έναν ή δύο χορηγούς όπως είχαν άλλες ομάδες, αλλά δεν ήταν δυνατό φέτος. Πρέπει να κάνουμε διπλή προσπάθεια. Ξέρω ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε.

Όλα θα βελτιωθούν και σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις, κάτι που στοχεύουμε μετά από τρία χρόνια περικοπών. Του χρόνου σίγουρα θα έχουμε περισσότερα χρήματα και θα χτίσουμε μια σπουδαία ομάδα».

sdna.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πίστη για παραμονή στον Εθνικό με μπροστάρη τον Γιούση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Βεζένκοβ, Ναν και Ιφί τα δίνουν όλα για το βραβείο του πρώτου σκόρερ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Μαγιαμπέλα ζεσταίνει... μηχανές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία 59 ετών, βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε στο κλαμπ των εκλεκτών Ελλήνων της Premier League o Mαυροπάνος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στήριξη Ναβάρο στον Πασκουάλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ που έκανε «κακό» στους διαιτητές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κύκλος που έκλεισε για μερικούς στον Άρη και το ερωτηματικό με τους δανεισμούς

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Παναγιώτης Λουκά «άρπαξε» την ευκαιρία και θα επιβραβευτεί…

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

«Μίδας» με συμβόλαιο έως το 2030 ο Λουίς Ενρίκε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Πουρσαϊτίδης έβαλε... τζίφρα και στον ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2029

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Aυτός είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία του Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Το ρεκόρ 54 ετών της Μπάγερν και ο Χάρι Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πεντάδα που κρατά δεμένα τα χέρια του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Πέναλτι από εδώ ως και το φεγγάρι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη