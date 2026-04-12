ΒΙΝΤΕΟ: Ισοπέδωσε την Τσέλσι και πάει για απίστευτη ανατροπή τίτλου η Σίτι!

Το έχει κάνει τόσες και τόσες φορές, το έχει για πρωινό και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει το know-how στο… 400% όταν η μπάλα «καίει», διέλυσε την Τσέλσι στο δεύτερο μέρος (0-3) και πήγε στο -6 από την Άρσεναλ με 6 αγωνιστικές να απομένουν. Οι Citizens έχουν ένα ματς λίγοτερο [Κρίσταλ Πάλας], έχουν και το momentum και την επόμενη Κυριακή (19/04) υποδέχονται τους Gunners σε έναν «τελικό» πρωταθλήματος που η Premier League έχει να ζήσει χρόνια.

Το πρώτο κομμάτι του ματς ήταν το καλύτερο της Τσέλσι. Στο 17’ ακυρώθηκε γκολ του Κουκουρέγια με άψογο τελείωμα για εκατοστά μέσω VAR και στο 19’ ο Πέντρο Νέτο νικήθηκε από τον Ντοναρούμα. Η Σίτι πάτησε καλύτερα μετά το 25’, πήρε τα ηνία και είχε τρεις καλές στιγμές. Στο 34’ μετά το γύρισμα του Ο’Ράιλι ο Μπερνάρντο Σίλβα πλάσαρε αλλά ο Σάντσεθ απέκρουσε, στο 39’ ο Σερκί πλάσαρε πάνω στον Ισπανό τερματοφύλακα από καλή θέση και στο 45’ ο Σεμένιο συνέκλινε από αριστερά αλλά το σουτ του πέρασε έξω.

Στην επανάληψη, στο γήπεδο βγήκε μια άλλη Σίτι. Εντελώς αγριεμένη και αποφασισμένη και αυτό φάνηκε άμεσα. Στο 51’ ο Σερκί είχε χώρο να κάνει ανενόχλητος τη σέντρα και ο Ο’Ράιλι νίκησε τα στόπερ στον αέρα και τον Σάντσεθ για το 0-1, το οποίο έμεινε μόνο για 6 λεπτά. Στο 57’ ο Σερκί κουβάλησε παράλληλα και πέρασε στον Γκουέχι και εκείνος με τελείωμα φορ με το κακό του πόδι βρήκε τη γωνία για το 0-2.

Η Τσέλσι ήταν πλέον διαλυμένη και αυτό φάνηκε στο 68’ όταν ο Καϊσέδο έκανε τραγικό λάθος, ο Ντοκού του πήρε την μπάλα και πλάσαρε πολύ εύκολα για το 0-3. Οι Μπλε προσπάθησαν να δείξουν έστω κάτι στο φινάλε, ο φιλότιμος, Κουκουρέγια, βρήκε απέναντί του τον Ντοναρούμα, ο οποίος ήταν εκεί που έπρεπε για να σταματήσει το φάουλ του Πάλμερ και να κρατήσει ξανά την εστία του ανέπαφη. Στο -4 πλέον από την 5η θέση και το Champions League οι Μπλε, που έχουν πλέον Μπρένφορντ και Έβερτον στο -1.

