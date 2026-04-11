ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βεζένκοβ, Ναν και Ιφί τα δίνουν όλα για το βραβείο του πρώτου σκόρερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Oδεύει ακόμη μία μάχη προς το φινάλε στη Euroleague.

Η μάχη για το βραβείο Alphonso Ford στην EuroLeague καλά κρατεί, με την τελευταία αγωνιστική να κρίνει τα πάντα αναφορικά με το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της σεζόν. Στη μάχη συμμετέχουν τρεις παίκτες. Ο Σάσα Βεζένκοβ, ο Ναντίρ Ιφί και ο Κέντρικ Ναν, με τον σταρ του Ολυμπιακού να είναι το φαβορί και τους γκαρντ των Παρί και Παναθηναϊκού να ακολουθούν.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μετρά 19.4 πόντους σε 33 αγώνες που έχει δώσει με τον Ολυμπιακό, ενώ από 19 μετρούν οι Ιφί (σε 36 αγώνες) και Ναν (σε 30 αγώνες).

 Ας δούμε όμως πώς μπορεί να φτάσει ο κάθε ένας από τους αντιπάλους του Σάσα Βεζένκοβ τον αστέρα του Ολυμπιακού…

 Ο Ιφί έχει σκοράρει 685 πόντους σε 36 ματς. Για να φτάσει στους 19.4, θα πρέπει την τελευταία αγωνιστική να σημειώσει 34(!) πόντους. Σε αυτό το σενάριο, θα φτάσει τους πόντους που μετρά αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Κέντρικ Ναν από πλευράς του έχει σκοράρει 570 πόντους σε 30 αγωνιστικές. Για να φτάσει κι εκείνος τους 19.4, θα πρέπει την τελευταία αγωνιστική να σημειώσει 32.

Ας δούμε όμως πώς μπορεί να πέσει στους 19 ο Σάσα Βεζένκοβ. Μετρώντας 19.4, αυτό σημαίνει πως έχει σημειώσει 641 πόντους μέχρι στιγμής. Για να πέσει στους 19 πόντους μέσο όρο, θα πρέπει με τη σειρά του να σκοράρει μόλις 5 στο ματς κόντρα στην Αρμάνι!

Με απλά μαθηματικά, όλα είναι πιθανά ενόψει του φινάλε της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το Alphonso Ford Trophy, το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ της σεζόν.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πίστη για παραμονή στον Εθνικό με μπροστάρη τον Γιούση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Βεζένκοβ, Ναν και Ιφί τα δίνουν όλα για το βραβείο του πρώτου σκόρερ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Μαγιαμπέλα ζεσταίνει... μηχανές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία 59 ετών, βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε στο κλαμπ των εκλεκτών Ελλήνων της Premier League o Mαυροπάνος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στήριξη Ναβάρο στον Πασκουάλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ που έκανε «κακό» στους διαιτητές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κύκλος που έκλεισε για μερικούς στον Άρη και το ερωτηματικό με τους δανεισμούς

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Παναγιώτης Λουκά «άρπαξε» την ευκαιρία και θα επιβραβευτεί…

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

«Μίδας» με συμβόλαιο έως το 2030 ο Λουίς Ενρίκε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Πουρσαϊτίδης έβαλε... τζίφρα και στον ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2029

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Aυτός είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία του Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Το ρεκόρ 54 ετών της Μπάγερν και ο Χάρι Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πεντάδα που κρατά δεμένα τα χέρια του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Πέναλτι από εδώ ως και το φεγγάρι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη