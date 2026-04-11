Βεζένκοβ, Ναν και Ιφί τα δίνουν όλα για το βραβείο του πρώτου σκόρερ

Η μάχη για το βραβείο Alphonso Ford στην EuroLeague καλά κρατεί, με την τελευταία αγωνιστική να κρίνει τα πάντα αναφορικά με το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της σεζόν. Στη μάχη συμμετέχουν τρεις παίκτες. Ο Σάσα Βεζένκοβ, ο Ναντίρ Ιφί και ο Κέντρικ Ναν, με τον σταρ του Ολυμπιακού να είναι το φαβορί και τους γκαρντ των Παρί και Παναθηναϊκού να ακολουθούν.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μετρά 19.4 πόντους σε 33 αγώνες που έχει δώσει με τον Ολυμπιακό, ενώ από 19 μετρούν οι Ιφί (σε 36 αγώνες) και Ναν (σε 30 αγώνες).

Ας δούμε όμως πώς μπορεί να φτάσει ο κάθε ένας από τους αντιπάλους του Σάσα Βεζένκοβ τον αστέρα του Ολυμπιακού…

Ο Ιφί έχει σκοράρει 685 πόντους σε 36 ματς. Για να φτάσει στους 19.4, θα πρέπει την τελευταία αγωνιστική να σημειώσει 34(!) πόντους. Σε αυτό το σενάριο, θα φτάσει τους πόντους που μετρά αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Κέντρικ Ναν από πλευράς του έχει σκοράρει 570 πόντους σε 30 αγωνιστικές. Για να φτάσει κι εκείνος τους 19.4, θα πρέπει την τελευταία αγωνιστική να σημειώσει 32.

Ας δούμε όμως πώς μπορεί να πέσει στους 19 ο Σάσα Βεζένκοβ. Μετρώντας 19.4, αυτό σημαίνει πως έχει σημειώσει 641 πόντους μέχρι στιγμής. Για να πέσει στους 19 πόντους μέσο όρο, θα πρέπει με τη σειρά του να σκοράρει μόλις 5 στο ματς κόντρα στην Αρμάνι!

Με απλά μαθηματικά, όλα είναι πιθανά ενόψει του φινάλε της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το Alphonso Ford Trophy, το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ της σεζόν.

