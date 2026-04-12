Άρης Betsson: Μπήκε στις προπονήσεις ο Αντετοκούνμπο

Θετικά νέα για τον Άρη Betsson ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (15/4), καθώς ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπήκε στις προπονήσεις.

Ο Άρης Betsson έκανε Πάσχα… στο παρκέ, καθώς έχει μπροστά του τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (15/4) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος ταλαιπωρούταν από σφίξιμο στην γάμπα από την προηγούμενη Πέμπτη, επέστρεψε στις προπονήσεις και έβγαλε μέρος του προγράμματος.

Σημειώνεται πως οι Θεσσαλονικείς θα συνεχίσουν την προετοιμασίας τους αύριο (13/4) το μεσημέρι.

sdna.gr