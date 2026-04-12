Άρης Betsson: Μπήκε στις προπονήσεις ο Αντετοκούνμπο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Θετικά νέα για τον Άρη Betsson ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (15/4), καθώς ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπήκε στις προπονήσεις.
Ο Άρης Betsson έκανε Πάσχα… στο παρκέ, καθώς έχει μπροστά του τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (15/4) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος ταλαιπωρούταν από σφίξιμο στην γάμπα από την προηγούμενη Πέμπτη, επέστρεψε στις προπονήσεις και έβγαλε μέρος του προγράμματος.
Σημειώνεται πως οι Θεσσαλονικείς θα συνεχίσουν την προετοιμασίας τους αύριο (13/4) το μεσημέρι.
sdna.gr