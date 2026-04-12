Ανάσα σωτηρίας για Κολωνία κόντρα στη Βέρντερ

Η Κολωνία εκμεταλλεύτηκε την αποβολή των φιλοξενούμενων και επικράτησε 3-1 της Βέρντερ Βρέμης σε κρίσιμο «εξάποντο» παραμονής, παίρνοντας τεράστια βαθμολογική ανάσα.

Τεράστια νίκη με φόντο την παραμονή πήρε η Κολωνία, επικρατώντας 3-1 της Βέρντερ Βρέμης για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Ελ Μάλα ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στην ομάδα του.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ευνοϊκή για την Κολωνία στο 25', όταν η Βέρντερ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Φρίντλ, σε μια φάση που έκρινε σε μεγάλο βαθμό τη ροή του αγώνα.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα και τον έλεγχο του ρυθμού, η Κολωνία πίεσε για δεύτερο γκολ και το βρήκε στο 65'. Μετά από φάση διαρκείας, ο Άτσε εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και έκανε το 2-0, βάζοντας ισχυρές βάσεις νίκης.

Και όμως, η Βέρντερ έδειξε αντίδραση και στο 76' μπήκε ξανά στο παιχνίδι, όταν ο Σμιντ μείωσε σε 2-1 από το σημείο του πέναλτι, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Η πίεση αυξήθηκε από πλευράς φιλοξενούμενων, ωστόσο οι μεγάλες φάσεις άνηκαν στην Κολωνία, η οποία χτυπούσε στην αντεπίθεση, αλλά τόσο τα σουτ του Μπούτλερ και Βάλντσμιντ, όσο και αυτό του Μάρτελ, σταμάτησαν στον εξαιρετικό Μπάκχαους.

Mέχρι να έρθει ακόμα μια αντεπίθεση από πλευράς «πουλαριών» και τον Γιοχάνεσον από δύσκολη γωνία να κάνει σέντρα-σουτ και να νικάει τον Μπάκχαους για το τελικό 3-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κολωνία ανέβηκε στους 30 βαθμούς και όχι μόνο πήρε βαθμολογική ανάσα, αλλά έβαλε και τη Βέρντερ σε μεγαλύτερη πίεση, η οποία έμεινε στους 28 και μόλις στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

