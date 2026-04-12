Ήττα με τριάρα πριν την ΑΕΚ για την Ράγιο

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πήγε με εκτεταμένο rotation στο «Son Moix» και ηττήθηκε 3-0 από την Μαγιόρκα, τέσσερις ημέρες πριν έρθει στην Αθήνα για την μεγάλη ρεβάνς με την ΑΕΚ, για τα προημιτελικά του UEFA Conference League!

Η ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ, που παρατάχθηκε με σχηματισμό 4-3-3, χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα Μπατάγια που προφυλάχτηκε και με επτά αλλαγές συγκριτικά με το ματς της περασμένης Πέμπτης - που σημαίνει πως είχε περισσότερο το μυαλό της στη Νέα Φιλαδέλφεια - αντιμετώπισε τρομακτικά προβλήματα στην άμυνα που ενδεχομένως να αποτελούν και… οδηγό για το πως μπορεί να την τρυπήσει η ΑΕΚ την Πέμπτη (16/4).

Θυμίζουμε πως η Ένωση, είχε ηττηθεί 3-0 στο Βαγιέκας στο πρώτο ματς στη Μαδρίτη και έτσι ψάχνει σκορ… αλά Μαγιόρκα στον επαναληπτικό της ALLWYN Arena, για να φέρει την κατάσταση στα ίσα και να διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά του UEFA Conference League!

Το ματς

Η Ράγιο Βαγιεκάνο των επτά αλλαγών συγκριτικά με το ματς της περασμένης Πέμπτης με την ΑΕΚ, αντιμετώπισε πολλά και σημαντικά αμυντικά προβλήματα στο πρώτο 45λεπτο με τον Μουρίκι να κάνει τη ζημιά. Η ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ στο 36' έδειξε αδυναμία σε στατική φάση και είδε τον Μουρίκι να ανοίγει το σκορ ενώ στο 40' ο ίδιος παίκτης αυτή την φορά χτυπώντας στο ανοιχτό γήπεδο έκανε και το 2-0. Γενικότερα η εικόνα της Ράγιο ήταν κακή καθώς βρέθηκε πάρα πολλές φορές σε ανισορροπία αμυντικά ενώ έχανε εύκολα και τα μαρκαρίσματα.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Ινίγκο Πέρεθ έφερε στο ματς Ντε Φρούτος-Σις και η Ράγιο βελτιώθηκε και έγινε πιο απειλητική. Το ματς απέκτησε γρήγορο ρυθμο με τους φιλοξενούμενους να δημιουργούν αρκετές σημαντικές στιγμές για να μειώσουν. Ευκαιρίες δημιούργησε όμως και η Μαγιόρκα με αποκορύφωμα το δοκάρι του Μορλάνες αλλά και το πλασέ του Μοχίκα όπου έφυγε λίγο άουτ. Η Ράγιο των πολλών προβλημάτων στην άμυνα της, δέχτηκε και τρίτο γκολ στο 65’ όταν από εκτέλεση φάουλ η μπάλα ήρθε στην περιοχή και ο Βιργίλι ανενόχλητος έπιασε ένα σπάνιο σουτ με τα δύο πόδια στον αέρα και πέτυχε το 3-0! Η Ράγιο έβγαλε μια αντίδραση, στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα αλλά φάνηκε αναποτελεσματική στις φάσεις που δημιούργησε.

Η σύνθεση της Ράγιο Βαγιεκάνο (4-3-3): Κάρντενας, Ράτσιου, Αλφόνσο Εσπίνο, Λεζέν, Μεντί (46' Ντε Φρούτος), Ντίας, Γκουμπάου, Βαλεντίν (46' Σις), Ντέκα (81’ Αλεμάο), Άκομας (67’ Τσαβάρια), Γκαρθία (77’ Καμέγιο).

