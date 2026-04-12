Φέρτε τους τίτλους!

Φέρτε τους τίτλους!

ΘΕΜΑ: Στέλιος Στέλιου

Διανύοντας τον μήνα Απρίλιο και βαδίζοντας προς τον Μάιο σημαίνει ότι βρισκόμαστε προς το τέλος των ομαδικών αθλημάτων, καθώς είναι η περίοδος που κρίνονται οι πρωταθλητές και οι κυπελλούχοι. Μάλιστα, σε κάποια αθλήματα ήδη έχουν ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες ενίσχυσαν τις τροπαιοθήκες τους. Σε κάποια άλλα θα γνωρίζουμε τους νικητές μέχρι το τέλος του μηνός, ενώ ο Μάιος θα διαμορφώσει πλήρως τον χάρτη των τιτλούχων.

Κάνοντας αρχή με το ποδόσφαιρο γυναικών, η κυριαρχία των Apollon Ladies συνεχίζεται, με την ομάδα της Λεμεσού να εξασφαλίζει τον 16ο τίτλο της, τερματίζοντας στην πρώτη θέση με 39 βαθμούς έχοντας 12 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα. Οι Apollon Ladies θα διεκδικήσουν και το νταμπλ, καθώς στις 24 Απριλίου θα αγωνιστούν στον τελικό με αντίπαλο τον Άρη.

Στο ποδόσφαιρο ανδρών, η Ομόνοια, οκτώ αγωνιστικές πριν από το τέλος της χρονιάς, έχει τεράστιο προβάδισμα για να επιστρέψει στην πρώτη θέση. Με 65 βαθμούς απέχει οκτώ από τη δεύτερη ΑΕΚ και δέκα από τον τρίτο Απόλλωνα. Στο κύπελλο, από την περασμένη Τετάρτη άρχισαν οι μάχες των ημιτελικών με την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Πάφος FC (σ.σ. 2-1 νίκη της παφιακής ομάδας στη Λεμεσό), ενώ το άλλο ζευγάρι, το οποίο θα διεκδικήσει πρόκριση στον τελικό, είναι οι ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας.

H Cowin ΑΕΛ τα πήρε όλα και φέτος. Η ομάδα της Λεμεσού κερδίζοντας στους τελικούς του πρωταθλήματος γυναικών με 3-0 στις νίκες την Αναγέννηση Γερμασόγειας κατέκτησε το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα και 19ο συνολικά στην ιστορία της. Παράλληλα, για τους γαλαζοκίτρινους ήταν το τρίτο συνεχόμενο νταμπλ, αφού πήραν και το κύπελλο για 18η φορά στην ιστορία τους.

Γαλαζοκίτρινο χρώμα είχε και το κύπελλο ανδρών με την TRIA EKA AEΛ να σηκώνει τη δέκατη κούπα στην ιστορία της στον θεσμό, και πρώτη μετά το 2009, κερδίζοντας στον τελικό με 81-79 τον Κεραυνό. Στα του πρωταθλήματος, έχει ολοκληρωθεί η κανονική διάρκειά του. Στην τετράδα η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία πήρε την πρωτιά, θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο ΑΠΟΕΛ Perestroika, ενώ στο δεύτερο ζευγάρι θα συγκρουστούν ο δεύτερος Κεραυνός και η τρίτη TRIA EKA AEΛ.

Για δεύτερη σερί χρονιά ο Kuutio Homes Παφιακός έκανε το νταμπλ στην πετόσφαιρα ανδρών. Αρχικά, κλείδωσε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο πρωταθλήματος και έκτο γενικότερα στην ιστορία του, κερδίζοντας στους τελικούς με 3-0 στις νίκες την Ομόνοια, ενώ την προηγούμενη Παρασκευή (03/04) φρόντισε να προσθέσει στην τροπαιοθήκη του και το έκτο κύπελλο, επικρατώντας σε έναν φοβερό τελικό που κρίθηκε στο tie break με 3-2 σετ την Ομόνοια.

Στο άθλημα βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τέσσερις τίτλοι της χρονιάς. Στο πρωτάθλημα ανδρών, ολοκληρώθηκε η β’ φάση με τη Sabbianco Ανόρθωση και τον Παρνασσό να έχουν κλείσει ραντεβού για τους τελικούς, με την ομάδα της Αμμοχώστου να προηγείται με 3-0 στις νίκες -με βάση τους αγώνες της κανονικής περιόδου-, με την πρωταθλήτρια να κρίνεται στις πέντε επιτυχίες. Ο δεύτερος τη τάξει θεσμός θα αρχίσει εντός Απριλίου.

Στο πρωτάθλημα γυναικών, η ΕΝ Αθηένου τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και στους τελικούς του πρωταθλήματος προηγείται με 1-0 στις νίκες της ομάδας CyView Λατσιά, με την υπόθεση τίτλος να κρίνεται στις τρεις νίκες. Η ομάδα της Αθηένου επιβλήθηκε της αντιπάλου της και στα προημιτελικά του κυπέλλου, ενώ πρόκριση πήρε και ο Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου κόντρα στον ΑΟ Αραδίππου. Στα ημιτελικά θα αγωνιστούν και οι Πανελλήνιος και ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς.

Ο πρώτος τίτλος που κρίθηκε στο φούτσαλ, αυτός του κυπέλλου, κατέληξε στη Skylink AEK, η οποία κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο στον θεσμό, στον πέμπτο τελικό στην ιστορία της, κερδίζοντας μετά από συνεχόμενες ανατροπές με 5-4 τον Απόλλωνα.

Στο πρωτάθλημα, η διοργάνωση βρίσκεται στο στάδιο της ημιτελικής φάσης, με τον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ να πήραν προβάδισμα από τους πρώτους αγώνες, κερδίζοντας με 3-2 την Ομόνοια και 6-2 την Αραράτ αντίστοιχα. Η πρόκριση στην τελική φάση θα κριθεί στις δύο επιτυχίες, με τους δεύτερους αγώνες στα δύο ζευγάρια να είναι ορισμένοι για τις 20 Απριλίου.

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται αγκαλιά με το τέταρτο συνεχόμενο τρόπαιο και έκτο συνολικά στην ιστορία του, καθώς στην προτελευταία αγωνιστική είχε επιβληθεί του άλλου διεκδικητή του τίτλου ΝΟ Λάρνακας και χρειάζεται στην τελευταία αγωνιστική να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά απέναντι στον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου για να στεφθεί ξανά πρωταθλητής. Όσον αφορά το κύπελλο, οι αγώνες αναμένεται να διεξαχθούν εντός Μαΐου.

