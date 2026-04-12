Ήττα για την Μπανταλόνα πριν τον «τελικό» με την ΑΕΚ

Η Μπανταλόνα ηττήθηκε από τη Μανρέσα με 87-77, σε ένα παιχνίδι όπου έδειξε να έχει το μυαλό της στο Game 3 με την ΑΕΚ, που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League.

Με το μυαλό ξεκάθαρα στραμμένο στη μεγάλη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η Μπανταλόνα γνώρισε εκτός προγράμματος ήττα με 87-77 από τη Μανρέσα για τη Liga Endesa.

Η εικόνα της ισπανικής ομάδας μαρτυρούσε πολλά, καθώς η ομάδα του Μίρετ έπαιξε χωρίς ένταση και με εμφανή έλλειψη συγκέντρωσης σε κρίσιμα σημεία.

Κάπως έτσι, οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, αύξησαν τη διαφορά και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης. Η Μπανταλόνα προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά έμοιαζε να παίζει χωρίς καθαρή κατεύθυνση.

Το τελικό 87-77 ήρθε φυσιολογικά, σε ένα ματς όπου η Μανρέσα ήθελε περισσότερο τη νίκη. Μπρουκς και Ρέγιες σημείωσαν από 17 πόντους για τους νικητές, ενώ για την Μπανταλόνα ξεχώρισαν ο Ρούτζιτς με 18 και ο Χαντ με 17, σε μια κατά τα άλλα μέτρια συνολικά εμφάνιση.

Την Τετάρτη (15/4, 19:30), η Μπανταλόνα αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Sunel Arena, με τη σειρά στο 1-1 και το εισιτήριο για το Final Four του Basketball Champions League να κρίνεται σε αυτό το ματς.

sport-fm.gr