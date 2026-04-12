Σαββίδης: «Μακάρι αυτές οι ημέρες να βοηθήσουν για να μεγαλώσει μια σπίθα καλοσύνης στην καρδιά όλων μας»

Με το κλίμα να είναι γιορτινό με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα.

Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελλήνων της Ρωσίας, ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε τις ευχές του σε όλων τον κόσμο, ενώ τόνισε ότι ελπίζει οι μέρες αυτές να μεγαλώσουν τη σπίθα της καλοσύνης που έχουμε όλοι μέσα μας.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα κύριο γεγονός στο χριστιανικό ημερολόγιο, αλλά μια πραγματική εποχή πνευματικής αφύπνισης, σύμβολο ανανέωσης και ελπίδας. Βαθιά μέσα μας, ο καθένας μας νιώθει: η δύναμη της πίστης βοηθά να ξεπεραστούν οι προκλήσεις, εμπνέει καλές πράξεις και μας υπενθυμίζει τις διαρκείς αξίες της αγάπης, του ελέους, της συμπόνιας και της συγχώρεσης. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, βρίσκουμε στήριξη στην πίστη και στους αγαπημένους μας.

Μακάρι αυτές οι ημέρες να βοηθήσουν όλους να μεγαλώσουν μια σπίθα καλοσύνης στην καρδιά τους και να τη μοιραστούν απλόχερα με άλλους. Εύχομαι η χαρά του Πάσχα να γεμίσει τα σπίτια σας ζεστασιά και φως, να ενισχύσει την πίστη σας, να φέρει ψυχική ηρεμία και ελπίδα.

Είθε ο Θεός να σας ευλογεί σε όλες τις καλές σας πράξεις και προσπάθειες!

Με αγάπη, Ιβάν Σαββίδης»

