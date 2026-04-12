«Η Λίβερπουλ είναι ο κόσμος της»: Μίλησε ανοιχτά ο Φαν Ντάικ για την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια!

Ξεκάθαρη η γνώμη του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, αναφορικά με τις διαμαρτυρίες των φίλων της Λίβερπουλ, για την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή της Λίβερπουλ στις επιτυχίες και τη νίκη με 2-0 απέναντι στη Φούλαμ, στην 32η αγωνιστική της Premier League, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε δημόσια, για ένα ζήτημα που απασχολεί τους φίλους της ομάδας.

Πρόκειται για την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια των «κόκκινων», οι οποίες θα ισχύουν για την επόμενη τριετία, πράγμα που έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της πλειοψηφίας.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως κατά τη διάρκεια του ματς με τη Φούλαμ, σηκώθηκε και σχετικό πανό από το κοινό της Λίβερπουλ, ξεκινώντας από το KOP, το οποίο ανέδειξε την αντίθετη γνώμη των οπαδών της ομάδας.

Τη θέση τους υπερασπίστηκε και ο αρχηγός του club, ο Φαν Ντάικ, με τον Ολλανδό να λέει πως πρέπει να βρεθεί μία λύση, η οποία ευνοεί άπαντες, επισημαίνοντας πως η Λίβερπουλ είναι ο κόσμος της!

Αναλυτικά, η δήλωση του Φαν Ντάικ:

«Νομίζω ότι ο κόσμος είναι η καρδιά και η ψυχή αυτής της ομάδας. Καλά κάνουν και διαμαρτύρονται για αυτό, αν αισθάνονται πως αυτό πρέπει να κάνουν.

Ελπίζω να βρεθεί μία λύση. Εγώ είμαι ο αρχηγός του συλλόγου, αλλά η γνώμη μου είναι πως ο κόσμος είναι η ίδια η Λίβερπουλ. Θα είναι για πάντα, ήταν και πριν από εμένα. Πρέπει να γίνει κάτι που ευνοεί τους πάντες!»

england365.gr 

Επιβλητική νίκη τριάδας για τη Λιλ, πήρε βαθμό με γκολ Σαμάτα η Χάβρη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έστησε μπλόκο στη Νάπολι ο Στρεφέτσα και χαρίζει τον τίτλο στην Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στραβοπάτησε η Μπέτις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ελλάδα νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένας τίτλος στο «Έτιχαντ»: Το ένα κριτήριο «λέει» Άρσεναλ, το άλλο άλλαξε και ανήκει στη Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ είναι ο κόσμος της»: Μίλησε ανοιχτά ο Φαν Ντάικ για την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φέρτε τους τίτλους!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ήττα για την Μπανταλόνα πριν τον «τελικό» με την ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όπως τον Μάιο του 2021…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι ευχές του Νίκολιτς για το Πάσχα

Ελλάδα

|

Category image

Άρης Betsson: Μπήκε στις προπονήσεις ο Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από την Dubai BC ο Γκόλεματς

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ισοπέδωσε την Τσέλσι και πάει για απίστευτη ανατροπή τίτλου η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαββίδης: «Μακάρι αυτές οι ημέρες να βοηθήσουν για να μεγαλώσει μια σπίθα καλοσύνης στην καρδιά όλων μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα με τριάρα πριν την ΑΕΚ για την Ράγιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη