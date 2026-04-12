«Η Λίβερπουλ είναι ο κόσμος της»: Μίλησε ανοιχτά ο Φαν Ντάικ για την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια!

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή της Λίβερπουλ στις επιτυχίες και τη νίκη με 2-0 απέναντι στη Φούλαμ, στην 32η αγωνιστική της Premier League, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε δημόσια, για ένα ζήτημα που απασχολεί τους φίλους της ομάδας.

Πρόκειται για την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια των «κόκκινων», οι οποίες θα ισχύουν για την επόμενη τριετία, πράγμα που έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της πλειοψηφίας.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως κατά τη διάρκεια του ματς με τη Φούλαμ, σηκώθηκε και σχετικό πανό από το κοινό της Λίβερπουλ, ξεκινώντας από το KOP, το οποίο ανέδειξε την αντίθετη γνώμη των οπαδών της ομάδας.

Τη θέση τους υπερασπίστηκε και ο αρχηγός του club, ο Φαν Ντάικ, με τον Ολλανδό να λέει πως πρέπει να βρεθεί μία λύση, η οποία ευνοεί άπαντες, επισημαίνοντας πως η Λίβερπουλ είναι ο κόσμος της!

Αναλυτικά, η δήλωση του Φαν Ντάικ:

«Νομίζω ότι ο κόσμος είναι η καρδιά και η ψυχή αυτής της ομάδας. Καλά κάνουν και διαμαρτύρονται για αυτό, αν αισθάνονται πως αυτό πρέπει να κάνουν.

Ελπίζω να βρεθεί μία λύση. Εγώ είμαι ο αρχηγός του συλλόγου, αλλά η γνώμη μου είναι πως ο κόσμος είναι η ίδια η Λίβερπουλ. Θα είναι για πάντα, ήταν και πριν από εμένα. Πρέπει να γίνει κάτι που ευνοεί τους πάντες!»

