Ένας τίτλος στο «Έτιχαντ»: Το ένα κριτήριο «λέει» Άρσεναλ, το άλλο άλλαξε και ανήκει στη Σίτι!

Ένας τίτλος στο «Έτιχαντ»: Το ένα κριτήριο «λέει» Άρσεναλ, το άλλο άλλαξε και ανήκει στη Σίτι!

Τι ακριβώς ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Premier League;

Ποια ομάδα είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα; Τι κέρδισε η Μάντσεστερ Σίτι στην 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος; Όλα εξηγούνται εδώ, μαζί με τα κριτήρια της ισοβαθμίας, με ένα να είναι… ακόμη κόκκινο και ένα να «βάφεται» γαλάζιο. Όλα στην ισορροπία, θα είναι «μπαράζ» το ματς στο «Έτιχαντ», σε μία εβδομάδα!

Μία τεράστια νίκη πανηγύρισε η Μάντσεστερ Σίτι στην 32η αγωνιστική της Premier League, με τους «πολίτες» να επικρατούν της Τσέλσι με 3-0 και να ρίχνουν τη διαφορά από την Άρσεναλ στους έξι βαθμούς, έχοντας ματς λιγότερο.

Γνώριζαν από το μεσημέρι του Σαββάτου (12/04), το αρνητικό αποτέλεσμα των «κανονιέρηδων» με την Μπόρνμουθ, έπρεπε να το εκμεταλλευτούν και το έκαναν στον απόλυτο βαθμό. Με τρεις πόντους μέσα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με εμφατική εμφάνιση, με clean sheet, κατακτώντας και ένα… κριτήριο ισοβαθμίας.

Θα σας το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται… Η διαφορά είναι στους έξι βαθμούς και η Μάντσεστερ Σίτι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αν αυτό το πάρει, η διαφορά με την Άρσεναλ θα βρίσκεται στο «τρίποντο», με ίδιο αριθμό αναμετρήσεων.

Προτού, όμως, παίξει αυτό το ματς υπάρχει η μεταξύ τους «μονομαχία». Αν αυτή «βαφτεί» γαλάζια, όπως στον τελικό του Λιγκ Καπ, και η Σίτι πάρει και το ματς που της εκκρεμεί, τότε θα έχουμε ισοβαθμία. Υπό αυτήν τη συνθήκη, το «πράγμα» θα «μπλέξει» στον απόλυτο βαθμό.

Φυσικά, όλα τα παρακάτω δεν θα έχουν ρεαλιστική βάση, σε περίπτωση που η Άρσεναλ δεν ηττηθεί στο Μάντσεστερ.

Αν, ωστόσο, χάσει, τότε το πρωτάθλημα ενδέχεται να κριθεί και στη διαφορά τερμάτων, αν ουδεμία εκ των δύο ως το φινάλε, «πετάξει» άλλους βαθμούς. Θα φτάσουν και οι δύο στους 85 και ο τίτλος θα δοθεί σε αυτόν που έχει την καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Αυτήν την στιγμή, σε αυτό υπερέχει η Άρσεναλ, που έχει +38 γκολ, ενώ η Σίτι έχει +35. Τρία τέρματα είναι η διαφορά τους, με ένα ματς όμως να είναι λιγότερο, θυμίζουμε και πάλι, για τους «γαλάζιους».

Στην ακραία περίπτωση που και οι δύο φτάσουν στην 38η αγωνιστική της Premier League με ίδια διαφορά τερμάτων, ο τίτλος αποδίδεται στην ομάδα με την καλύτερη επίθεση. Αυτό «κέρδισε» η Σίτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Προσπέρασε τους «κανονιέρηδες» και πιθανότατα, όντως θα έχει παράξει περισσότερα γκολ.

Έχει 63 η Σίτι, 62 η Άρσεναλ, το 90άλεπτο λιγότερο υπάρχει και ενδέχεται να μεγαλώσει τη διαφορά για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Συμπέρασμα; Είναι πολύ απλό και αποδεικνύεται μαθηματικά. Αν η Μάντσεστερ Σίτι κερδίσει την Άρσεναλ σε μία εβδομάδα από τώρα, με το μομέντουμ που θα έχει και την «τεχνογνωσία» της σε αυτό το σημείο της σεζόν, θα αποτελεί το φαβορί για το πρωτάθλημα.

Από την άλλη, αν οι «κανονιέρηδες» πάρουν βαθμό ή βαθμούς στο «Έτιχαντ», όλα μα… όλα θα εξαρτώνται ξανά από τα δικά τους αποτελέσματα. Το «μπαράζ» πλησιάζει!

Έστησε μπλόκο στη Νάπολι ο Στρεφέτσα και χαρίζει τον τίτλο στην Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στραβοπάτησε η Μπέτις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ελλάδα νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένας τίτλος στο «Έτιχαντ»: Το ένα κριτήριο «λέει» Άρσεναλ, το άλλο άλλαξε και ανήκει στη Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ είναι ο κόσμος της»: Μίλησε ανοιχτά ο Φαν Ντάικ για την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φέρτε τους τίτλους!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ήττα για την Μπανταλόνα πριν τον «τελικό» με την ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όπως τον Μάιο του 2021…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι ευχές του Νίκολιτς για το Πάσχα

Ελλάδα

|

Category image

Άρης Betsson: Μπήκε στις προπονήσεις ο Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από την Dubai BC ο Γκόλεματς

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ισοπέδωσε την Τσέλσι και πάει για απίστευτη ανατροπή τίτλου η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαββίδης: «Μακάρι αυτές οι ημέρες να βοηθήσουν για να μεγαλώσει μια σπίθα καλοσύνης στην καρδιά όλων μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα με τριάρα πριν την ΑΕΚ για την Ράγιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Πέρεθ «ζυμώνει» τη μεγάλη επιστροφή του Τόνι Κρόος στη Ρεάλ Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

