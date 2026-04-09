Τελευταία στάση του Ολυμπιακού πριν την κορυφή η Σόφια

Μπροστά σε χιλιάδες κόσμου δικού τους και ντόπιο λόγω Βεζένκοφ οι Πρωταθλητές Ελλάδας καλούνται να κάνουν υπό αντίξοες αγωνιστικές συνθήκες το τελευταίο βήμα πριν εξασφαλίσουν την πρωτιά για μια ακόμη χρονιά.

Η απουσία του Φουρνιέ και η κόπωση από την εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ δυσχεραίνουν το έργο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα η οποία θα αντιμετωπίσει ένα δυνατό σύνολο που προέρχεται από δύο σπουδαίες νίκες στο ίδιο γήπεδο.

Αυτά τα ματς τα κερδίζεις πάντα πνευματικά και ο Ολυμπιακός καλείται να αποδείξει πως έχει αφήσει πίσω του το "πάρτι" με τη Βασίλισσα και πως είναι απόλυτα έτοιμος για αυτήν την μάχη, ενώ θα πρέπει να βρει και έξτρα ενέργεια σωματικά για να ανταπεξέλθει καλύπτοντας τα δεδομένα πλέον σε κάθε ματς προβλήματα με τους τραυματισμούς.

Έτσι θα κάνει το μεγάλο βήμα στη Σόφια

Το παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Χάποελ θα είναι αρκετά δύσκολο, αφού οι δύο προπονητές γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους και είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη.

Οι γηπεδούχοι δείχνουν λίγο πιο φρέσκοι και με την ψυχολογία στα ύψη μετά το 2/2 με Παναθηναϊκό και Φενέρ και δεν έχουν κάποια σοβαρή απουσία να διαχειριστούν.

Από την άλλη πλευρά ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να βρει τρόπο να μην επηρεαστεί πολύ η ομάδα του από την σημαντική απουσία του Έβαν Φουρνιέ και να βρει έναν τρίτο πόλο απειλής πέρα από τους τρομερούς με τη Ρεάλ Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ.

Όμως ο Ολυμπιακός για να καταφέρει να πάρει αυτό το μεγάλο διπλό θα πρέπει πρώτα από όλα είναι σκληρός και συμπαγής αμυντικά.

Η Χάποελ είναι μια heavy pick n roll ομάδα με σπουδαίους δημιουργούς και εκτελεστές όπως οι Μίτσιτς, Τζόουνς και Μπράιαντ και οι Πειραιώτες θα πρέπει οποία άμυνα και αν αποφασίσουν να παίξουν (αλλαγές, drop, flat) να καταφέρουν να τους αναχαιτίσουν.

Δεν πρόκειται να χάσουν εύκολα αν βάλει 30 πόντους ο Μίτσιτς για παράδειγμα, όμως δεν θα καταφέρουν τον στόχο τους, αν οι τρεις δημιουργοί των Ισραηλινών τελειώσουν το ματς με 13+ ασίστ και με ελάχιστα λάθη.

Αν ο Ολυμπιακός κόψει τις συνεργασίες, ελέγξει τις κατοχές από τα ριμπάουντ και τα δικά του λίγα λάθη και εκμεταλλευτεί τον Μιλουτίνοφ απέναντι σε Οτούρου και Μότλει ταΐζοντάς τον σωστά τότε θα έχει μεγάλη τύχη να κάνει τη δουλειά του.

Όσον αφορά το κενό του Φουρνιέ αυτό είναι δουλειά των υπολοίπων να το καλύψουν.

Δεν αρκούν μόνο οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, αφού δύσκολα θα βρεθούν σε παρόμοια βραδιά όπως με τη Ρεάλ στο ΣΕΦ για αυτό και πρέπει παιδιά όπως ο ΜακΚίσικ, ο Γουόρντ, ο Πίτερς και ο Χολ να προσφέρουν πράγματα στην επίθεση και να τους νιώσει η αντίπαλη άμυνα.

Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ένα πλεονέκτημα την έλλειψη της τεράστιας πίεσης για το αποτέλεσμα που έχει η αντίπαλος του.

Οι ερυθρόλευκοι ξέρουν πως με νίκη επί της Μιλάνο την τελευταία αγωνιστική στο Φάληρο θα είναι στην χειρότερη περίπτωση τρίτοι αν χάσουν στη Σόφια και σε κάθε περίπτωση θα έχουν πετύχει το μεγάλο στόχο του πλεονεκτήματος έδρας ανεξαρτήτως τελικής θέσης.

Αντίθετα οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη ξέρουν πως αν δεν κερδίσουν τον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο Πριγκιπάτο την τελευταία αγωνιστική κινδυνεύουν βάσιμα να μείνουν εκτός εξάδας και να μπουν στη βάσανο των play-in.

Το ματς αναμένεται να είναι μια πραγματική μάχη και για αυτό ο Ολυμπιακός καλείται να δείξει το σκληρό του πρόσωπο για να αντέξει και να φύγει νικητής από τη Σόφια, καθώς δεν γίνεται κάθε βραδιά να κερδίζει σκοράροντας 100 πόντους όσο γοητευτικό και αν είναι αυτό το σενάριο.

Υ.Γ. Στην Arena 8888 αναμένονται όπως διαβάσατε και στο Athletiko περισσότεροι από 8.000 φίλαθλοι και λόγω της αγάπης που υπάρχει από το κοινό στον Βεζένκοφ.

Υ.Γ. 2) Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το καλύτερο που μπορεί στα δύο τελευταία ματς και οποίος έρθει αντίπαλος στα playoffs εκείνος πρέπει να ανήσυχοι όχι οι ερυθρόλευκοι.

Υ.Γ. 3) Το γήπεδο της Σοφίας είναι εντυπωσιακό απ' έξω, ενώ εσωτερικά είναι αρκετά παλιό σε κάποια σημεία του. Πάντως ενδιαφέρουσα αρένα σε μια χώρα που δεν είναι τόσο μπασκετική.

Υ.Γ. 4) Βιώνουμε την πιο ανταγωνιστική Εuroleague όλων των εποχών φέτος. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τίποτα και για πρώτη φορά το τρόπαιο μπορεί να το κατακτήσει ο οποιοσδήποτε.

Athletiko.gr