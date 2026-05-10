Τα διαιτητικά κριτήρια και ο Ναν: Το αναλυτικό βίντεο - διαμαρτυρία του Παναθηναϊκού στη Euroleague

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός φρόντισε να ενημερώσει με κάθε επισημότητα και με αποδεικτικά στοιχεία, τους ανθρώπους της Euroleague, αναφορικά με τα παράπονα που έχει από τις διαιτητικές αποφάσεις στα παιχνίδια των Playoffs κόντρα στη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» θέλησαν να στηρίξουν τη θέση τους και το έκαναν με αναλυτικό βίντεο στο οποίο προσπαθούν να καταστήσουν κατανοητό γιατί διαμαρτύρονται έντονα μετά το Game4, αλλά και γιατί θεωρούν ότι είναι εμφανής η αλλαγή των διαιτητικών κριτηρίων μετά το Game 1.

Παράλληλα, η υπόθεση του Κέντρικ Ναν βρίσκεται στο προσκήνιο και το «τριφύλλι» το τόνισε αυτό προς τη διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής Λίγκας.

Ο MVP της περσινής Euroleague έχει κερδίσει μόλις 2 φάουλ, (0.6 ανά ματς) και έχει εκτελέσει μία βολή (0.3 ανά ματς). Μάλιστα, η τελευταία φορά που υποδείχθηκε παράβαση υπέρ του από τους διαιτητές στη σειρά των αγώνων με την ισπανική ομάδα, ήταν στο... 23ο λεπτό του δεύτερου ματς!

Την ίδια στιγμή, ο Ναν έχει 10,7 προσπάθειες ανά αγώνα, αναφορικά με τα Game 2,3 και 4. Σε αυτά έχει μετρήσει 29.7 λεπτά συμμετοχής με 19 πόντους κατά μέσο όρο! Συνεπώς, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κάνει αντιληπτό το πόσο οξύμωρο είναι που ο Αμερικανός έχει ακούσει το σφύριγμα από τους διαιτητές για παράβαση που του γίνεται, μονάχα δυο φορές...

