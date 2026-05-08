Ο Παναθηναϊκός λύγισε ξανά και θα παίξει τα ρέστα του σε πέμπτο ματς στη Βαλένθια

Δεν τα κατάφερε ξανά ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» δεν εκμεταλλεύτηκαν ούτε το δεύτερο «match-ball» που είχαν στη σειρά playoffs με τη Βαλένθια και γνώρισαν την ήττα με σκορ 86-89. Πλέον η σειρά θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στη «Roig Arena». Εκεί όπου το «τριφύλλι» κέρδισε τα δυο πρώτα παιχνίδια της σειράς.

Για τη Βαλένθια, κορυφαίος ήταν ο φοβερός και τρομερός Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 29 πόντους, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και 7 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του. Πραγματικά αψεγάδιαστος.

Από πλευράς Παναθηναϊκού, τη μεγαλύτερη... ρελάνς έκαναν οι Τζέντι Οσμάν και Κέντρικ Ναν. Ο πρώτος με 26 πόντους και ο δεύτερος με 19. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετοί..Η εξέλιξη του ματς

Ο Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με τους Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ, ενώ ο Μαρτίνεθ επέλεξε τους Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό. Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το μάθημα από το Game 3 και μπήκε με τον χειρότερο τρόπο την αναμέτρηση. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το σοβαρό πρόβλημα ξεκίνησε από την επίθεσή του. Μετρώντας 2 λάθη και 2 άστοχα τρίποντα, έδωσε την ευκαιρία στη Βαλένθια να βρει ρυθμό από την αρχή μέσω του τρανζίσιον και έχοντας και τύχη σε κάποιες διεκδικήσεις της μπάλας προηγήθηκε με 2-8.

Οι φιλοξενούμενοι έχτισαν αυτοπεποίθηση, οι γηπεδούχοι την έχασαν και ακολούθησαν 7 λεπτά κατά τα οποία οι «πράσινοι»... έχασαν την μπάλα. Η ταχύτητα με την οποία αναπτυσσόταν, πάσαρε και εκτελούσε η ομάδα του Μαρτίνεθ ήταν απερίγραπτη με αποτέλεσμα να βρει πολύ γρήγορα διψήφια διαφορά 10-20, με τον Μοντέρο να κάνει τρομερά πράγματα (10 πόντοι σε αυτό το διάστημα) και να οδηγεί την ομάδα του στο +11 (15-26) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η είσοδος του Τολιόπουλου έδωσε επιθετική πνοή στον Παναθηναϊκό, καθώς πρόσφερε 9 σερί πόντους (7 δικούς του και μία ασίστ στον Ερνανγκόμεθ), αλλά αμυντικά το πρόβλημα συνέχιζε να είναι μεγάλο, είτε έπαιζε με hedge out, είτε με αλλαγές (24-35 στο 16'). Σε εκείνο το σημείο ήρθαν και κάποιες απίθανες αποφάσεις από τους Ράντοβιτς και (κυρίως) τον Ντιφαλά. Αρχικά μια ανάποδη κατοχή έδωσε 4 πόντους στη Βαλένθια (από τεχνική στον πάγκο και τρίποντο του Ρίβερς) για το 25-39, ενώ εν συνεχεία ο Ερνανγκόμεθ χρεώθηκε επιθετικό φάουλ και τεχνική ποινή, μιας και διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι πριν βάλει τον αγκώνα του, τού είχαν γίνει ήδη δύο φάουλ που δεν δόθηκαν. Κάπως έτσι ο Ισπανός τέθηκε εκτός ματς με 4 φάουλ...

Η ρελάνς του Οσμάν και η «πνοή» του Παναθηναϊκού

Κι ενώ όλα έδειχναν να καταρρέουν, οι «πράσινοι» έβγαλαν πείσμα στην άμυνα και με τον Οσμάν να αναλαμβάνει δράση με hero-ball (10 σερί πόντους), κατάφεραν να μείνουν σχετικά κοντά στο σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (37-44). Με τη διαφορά στην ευστοχία από την περιφέρεια (2/11 ο Παναθηναϊκός και 6/15 η Βαλένθια) να είναι καθοριστική, όπως φυσικά και από τη γραμμή των βολών, με τους φιλοξενούμενους να εκτελούν 12 και τους γηπεδούχους μόλις 4.

Παρότι ο Τέιλορ έδωσε στη Βαλένθια προβάδισμα 9 πόντων με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός μπήκε με εντελώς διαφορετικό mindset σε άμυνα κι επίθεση. Με σκληράδα και πίεση στον χειριστή, κυρίως από τον Γκραντ, αλλά και τον Ναν να κάνει ξέσπασμα επιθετικά (11 πόντους στην περίοδο), το Τριφύλλι απάντησε με επιμέρους 10-2 για το πρώτο του προβάδισμα μετά από 24 λεπτά αγώνα (49-48). Οι άμυνες έβγαιναν η μία μετά την άλλη, αλλά έλειψε ένα ακόμα μεγάλο σουτ για να εδραιωθεί το πράσινο προβάδισμα. Αντίθετα, μετά από ένα λάθος του Σορτς, η Βαλένθια βρήκε δύο σερί τρίποντα στο τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου και προηγήθηκε με 56-60

Δύο τυχερά τρίποντα από Πραντίγια και Τόμπσον (με ταμπλό) έδωσαν στη Βαλένθια το πάνω χέρι, μπαίνοντας στο τελευταίο 4λεπτο του αγώνα (69-78). Παρά τις προσπάθειες που έκανε το Τριφύλλι, οι Ισπανοί διατήρησαν τη ψυχραιμία τους και πήραν μια μεγάλη νίκη. Ο Τσέντι Οσμάν, πέτυχε ένα σουτ τριών πόντων 9 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα, (86-88) με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να έχουν μια τελευταία ελπίδα. Ωστόσο, ούτε αυτή έφερε κάτι, με αποτέλεσμα η σειρά να βαδίζει ολοταχώς προς πέμπτο παιχνίδι...

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

