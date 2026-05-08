Η «απάντηση» Γιαννακόπουλου στα σενάρια πώλησης του Παναθηναϊκού!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω social media, τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σε επενδυτικό fund του εξωτερικού.

H εν λόγω εταιρεία, ονομάζεται «Ion Capital», με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, να απαντάει μάλλον κατατοπιστικά, ξεκαθαρίζοντας προφανώς πως τέτοια σενάρια και δημοσιεύματα, είναι επιστημονικής φαντασίας και δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Μάλιστα, είχαν πάρει τέτοια έκταση, που υπήρχε και αναπαραγωγή τους στο εξωτερικό.

Μάλιστα, έκανε σύγκριση της «Ion Capital» με τη γνωστή σοκολάτα, υπογραμμίζοντως πως εκείνος προτιμάει την «Lacta», ισοπεδώνοντας τελείως τα όσα γράφτηκαν.

«Διαβάζω, διαβάζω... Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital. Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Και η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεκαθαρίζοντας το τοπίο.

