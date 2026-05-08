ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «απάντηση» Γιαννακόπουλου στα σενάρια πώλησης του Παναθηναϊκού!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η «απάντηση» Γιαννακόπουλου στα σενάρια πώλησης του Παναθηναϊκού!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω social media και απάντησε στα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως προχώρησε σε πώληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω social media, τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σε επενδυτικό fund του εξωτερικού.

H εν λόγω εταιρεία, ονομάζεται «Ion Capital», με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, να απαντάει μάλλον κατατοπιστικά, ξεκαθαρίζοντας προφανώς πως τέτοια σενάρια και δημοσιεύματα, είναι επιστημονικής φαντασίας και δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Μάλιστα, είχαν πάρει τέτοια έκταση, που υπήρχε και αναπαραγωγή τους στο εξωτερικό.

Μάλιστα, έκανε σύγκριση της «Ion Capital» με τη γνωστή σοκολάτα, υπογραμμίζοντως πως εκείνος προτιμάει την «Lacta», ισοπεδώνοντας τελείως τα όσα γράφτηκαν.

«Διαβάζω, διαβάζω... Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital. Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Και η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεκαθαρίζοντας το τοπίο.

Athletiko.gr

 

 

Κατηγορίες

ΕλλαδαΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Στο στόχαστρο της Γιουβέντους ο Κουλιεράκης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 και τιμήθηκε

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεταγραφή για την φουτσαλική Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μας κούφανε η «καμπάνα» της Ρεάλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) LIVE: Ανόρθωση - ΕΝΥ 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Η απόφαση για Τσουαμενί - Βαλβέρδε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεύτερη συμμετοχή στην αποστολή μετά από καιρό για τον Ζάνο Σάββα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αγγλική «μάχη» για Μπαρκολά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η «απάντηση» Γιαννακόπουλου στα σενάρια πώλησης του Παναθηναϊκού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κι αν τον λένε γυρολόγο, ο Σάντσο είναι ο... καλύτερος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει άλλο ένα ντέρμπι ο Σαλάχ, αναμονή για Ίσακ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα 156 δευτερόλεπτα του ημιτελικού και η... ευλογία του Τζέραρντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ: Ευχάριστα νέα για τον Σλοτ ενόψει Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωση ΑΕΛ για τα έκτροπα στο φούτσαλ: «Απολογούμαστε στο φίλαθλο κοινό, προκλητικοί οι διαιτητές»

ΑΕΛ

|

Category image

Ας πάρει έξι και βλέπουμε...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη