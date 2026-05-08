Η Φενέρ πήρε το θρίλερ του Κάουνας και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας

Η Φενέρμπαχτσε έδειξε χαρακτήρα στη Λιθουανία και, αφού άντεξε στην ασφυκτική πίεση που άσκησε η Ζαλγκίρις στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, επικράτησε με σκορ 90-94 στην παράταση και διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Με τη νίκη αυτή, οι Τούρκοι «σφράγισαν» το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, επιστρέφοντας στην ελίτ της Ευρώπης για μια ακόμη χρονιά.

Το μονοπάτι τους προς τη δόξα, όμως, περνά μέσα από ένα γνώριμο και εξαιρετικά δύσκολο εμπόδιο. Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θα βρει απέναντί της τον «ασταμάτητο» Ολυμπιακό, ο οποίος φαντάζει πιο έτοιμος από ποτέ. Οι δύο «γίγαντες» του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο παρκέ του Telekom Center Athens, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να κόψει την ανάσα, με μοναδικό στόχο τη θέση στον μεγάλο τελικό και την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε ξεκάθαρους πρωταγωνιστές τους σέντερ τους. Ο Κεμ Μπιρτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σε... διπλά μονοπάτια, έχοντας 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Κρις Σίλβα, ήταν άκρως αποτελεσματικός και «έγραψε» 8 πόντους και 2 ριμπάουντ σε πέντε αγωνιστικά λεπτά. Πίσω τους βρέθηκαν οι Γουέιντ Μπόλντγουιν (14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), που αμφότεροι ενίσχυσαν την εμφάνιση της ομάδας τους.

Οι γηπεδούχοι είχαν μπροστάρη τον Σιλβέν Φρανσίσκο που πήρε και το ρόλο του «μαέστρου» τελειώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους και 11 ασίστ. Αζουόλας Τουμπέλις (16 πόντους, 5 ριμπάουντ) , Έντγκαρας Ουλάνοβας (15 πόντους) και Ντάστιν Σλίβα (11 πόντους) ήταν επίσης καθοριστικοί για το σύνολο τους.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση κάνοντας ένα 7-0 σερί στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η Ζαλγκίρις μείωσε γρήγορα με σουτ από την γραμμή των βολών αλλά και τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο. Στα επόμενα λεπτά, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επωφελήθηκε από τα αμυντικά λάθη των γηπεδούχων και περιορίστηκε σε σκορ από βολές, την ώρα που εκείνοι σκόραραν κανονικά καλάθια με αποτέλεσμα η διαφορά να πέσει αισθητά. Στα τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου οι ρόλοι αντιστράφηκαν και με τον Κρις Σίλβα, η Φενέρ ανέβασε πάλι το προβάδισμα της στο +7.

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις ξεκίνησε... ιδανικά, βάζοντας τρία διαδοχικά τρίποντα με τους Ουλανόβας, Λο και Σλίβα. Η Φενέρ της έβαλε «φρένο» και δεν την άφησε να περάσει μπροστά. Με τον Χόρτον-Τάκερ και ένα τρίποντο του Ντέβον Χολ, οι τούρκοι κατάφεραν να χτίσουν μια μικρή διαφορά, με τους γηπεδούχους να μην αφήνουν σε... ησυχία τους αντιπάλους τους, πλησιάζοντας ξανά. Η Ζαλγκίρις παρά της προσπάθειες της να προσπεράσει δεν τα κατάφερε και έκλεισε το ημίχρονο στο -5, με τις ελπίδες τους για Game 5 να μην έχουν τελειώσει ακόμη.

Ένας απίστευτος επιθετικός μονόλογος της Ζαλγκίρις με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Σιλβέν Φρανσίσκο και Αζουόλας Τουμπέλις, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν «κεφάλι» για πρώτη φορά στο ματς. Μια βροχή τριπόντων του Γάλλου γκαρντ έφερε στα ίσα το παιχνίδι και με εξαιρετική άμυνα κατάφεραν να γυρίσουν το σκορ υπέρ τους. Ο Χόρτον-Τάκερ το πήρε... προσωπικά και με 5 δικούς του προσωπικούς πόντους έβαλε την ομάδα του ξανά μπροστά. Μπορεί οι Λιθουανοί να έχασαν το μεγάλο προβάδισμα, όμως συνολικά επωφελήθηκαν από αυτή την περίοδο.Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν μια «μάχη» για... γερά νεύρα. Οι δύο ομάδες κονταροχτυπιόντουσαν τα πρώτα πέντε λεπτά της περιόδου, με το σκορ να είναι μονίμως κοντά αλλά την Ζαλγκίρις να έχει το προβάδισμα. Τα τελευταία λεπτά εξελίχθηκαν σε... θρίλερ. Οι γηπεδούχοι σκόραραν αλλά το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε συνεχώς απαντήσεις. Ο Φρανσίσκο σκόραρε τις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα και έδωσε την τελευταία κατοχή 5,5 δευτερολέπτων στους αντιπάλους του, οι οποίοι έδωσαν τη μπάλα στον Μπόλντγουιν και εκείνος ισοφάρισε, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Η Φενέρμπαχτσε εμφανίστηκε πιο ψύχραιμη στο έξτρα πεντάλεπτο και πήρε το προβάδισμα με το μέρος της, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει μεγάλα καλάθια. Η Ζαλγκίρις προσπάθησε να επιστρέψει με σουτ του Φρανσίσκο, όμως οι Τούρκοι περιόρισαν πολύ την επίθεση των αντιπάλων τους. Οι Λιθουανοί με τρίποντα μείωσαν το παιχνίδι ξανά στο σουτ. Η Φενέρ αμύνθηκε εξαιρετικά στα τελευταία δευτερόλεπτα και «κλείδωσε» την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 42-47, 62-61, 80-80, 90-94

