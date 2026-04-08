Χωρίς Φουρνιέ και τρεις ακόμα κόντρα στη Χάποελ ο Ολυμπιακός

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές και δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα.

Παράλληλα, νοκ άουτ έχουν τεθεί και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ απόντες θα είναι και οι τραυματίες Μόντε Μόρις (μυϊκός σπασμός στη μέση) και Ταϊρίκ Τζόουνς (θλάση).

Η αναμέτρηση αποτελεί το πιο απαιτητικό από τα δύο παιχνίδια που απομένουν για τους «ερυθρόλευκους» στην κανονική περίοδο, με τη σημασία της να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς σε περίπτωση νίκης στη Σόφια, ο Ολυμπιακός θα γίνει το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια, με δεδομένο ότι την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο.