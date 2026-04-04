Βαθμολογία Ευρωλίγκας: Ανέβηκε στην κορυφή ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός πέρασε με 82-74 από την έδρα της Βιλερμπάν
Αυτή είναι η βαθμολογία της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός πέρασε με 82-74 από την έδρα της Βιλερμπάν και βελτίωσε στο 23-12 το ρεκόρ του, έχοντας τις ίδιες νίκες με τη Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην οποία υπερτερεί στην ισοβαθμία.
Εκμεταλλευόμενος την ήττα των πρωταθλητών Ευρώπης με 85-76 από την Μπάγερν Μονάχου. Ακολουθεί η Ρεάλ, η οποία έχασε με 98-96 από την Μπασκόνια, αλλά και η Βαλένθια (94-81 τη Βίρτους).
Η βαθμολογία της Euroleague:
Η επόμενη αγωνιστική
Μεγάλη Τρίτη (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε (19:00)
Ζαλγκίρις Κάουνας-Dubai BC (20:00)
Ερυθρός Αστέρας-Παρί (21:00)
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
Βίρτους-Μπάγερν Μονάχου (21:30)
Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο (21:30)
Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR (21:30)
Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00)
Μεγάλη Τετάρτη (8/4)
Μονακό-Βιλερμπάν (20:30)
Εφές-Παρτιζάν (20:30)