Βαθμολογία Ευρωλίγκας: Ανέβηκε στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Αυτή είναι η βαθμολογία της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός πέρασε με 82-74 από την έδρα της Βιλερμπάν και βελτίωσε στο 23-12 το ρεκόρ του, έχοντας τις ίδιες νίκες με τη Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην οποία υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Εκμεταλλευόμενος την ήττα των πρωταθλητών Ευρώπης με 85-76 από την Μπάγερν Μονάχου. Ακολουθεί η Ρεάλ, η οποία έχασε με 98-96 από την Μπασκόνια, αλλά και η Βαλένθια (94-81 τη Βίρτους).

Η βαθμολογία της Euroleague:

Η επόμενη αγωνιστική

Μεγάλη Τρίτη (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε (19:00)

Ζαλγκίρις Κάουνας-Dubai BC (20:00)

Ερυθρός Αστέρας-Παρί (21:00)

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)

Βίρτους-Μπάγερν Μονάχου (21:30)

Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο (21:30)

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR (21:30)

Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00)

Μεγάλη Τετάρτη (8/4)

Μονακό-Βιλερμπάν (20:30)

Εφές-Παρτιζάν (20:30)