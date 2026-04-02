Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός: Τελικών συνέχεια στη Σόφια για τους πράσινους

Συνεχίζονται οι κρίσιμες «μάχες» για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην «Arena 8888» της Σόφιας, για την 35η αγωνιστική της Euroleague (20:00).

Πρόκειται για ένα ακόμη πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τους «πράσινους», οι οποίοι με νίκη μπορούν να βάλουν ακόμη πιο ισχυρή υποψηφιότητα για την εξάδα της βαθμολογίας. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες (Ζάλγκιρις, Ερυθρός Αστέρας, Dubai BC, Μονακό), μέσω των οποίων βγήκε από την πολύ δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε, όμως έχει μπροστά του τρία συνεχόμενα εκτός έδρας ματς (Χάποελ, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια) τα οποία θα κρίνουν εν πολλοίς το τελικό του πλασάρισμα.

Με ρεκόρ 20-14, το «τριφύλλι» ισοβαθμεί στην 6η θέση μαζί με τη Ζάλγκιρις και την Μπαρτσελόνα. Με δεδομένο ότι η Χάποελ βρίσκεται ακριβώς από πάνω, έχοντας 20-13 (ένα ματς λιγότερο), γίνεται φανερό ότι αυτή η αναμέτρηση έχει διπλή σημασία για τον Παναθηναϊκό. Ειδικά εφόσον με νίκη θα βάλει από κάτω του τους Ισραηλινούς σε πιθανή ισοβαθμία, καθώς τους είχε κερδίσει και στο «T-Center (93-82).

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που απουσίασαν από το ντέρμπι «αιωνίων» την περασμένη Δευτέρα. Ο Τζέριαν Γκραντ πήγε στη Σόφια αλλά πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί, ενώ εκτός παραμένουν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Αμφίβολος και ο Βασίλης Τολιόπουλος λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Από την άλλη, η Χάποελ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τάιλερ Ένις, Τομέρ Γκινάτ και Τάι Οντιάζ.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Εμίν Μόγκουλκοτς (Τουρκία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία).

