Πίτερς: «Πρέπει να είμαστε συνεπείς σε άμυνα και επίθεση - Τεράστιο παιχνίδι για εμάς»

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί σήμερα για τη Γαλλία, όπου και θα αντιμετωπίσει στη Λυών τη Βιλερμπάν (3/4, 21:00) για την Euroleague σε ένα ματς «τελικό» το οποίο αν το κερδίσει θα ανέβει πρώτος στην κατάταξη.

Πριν την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής δηλώσεις έκανε ο Άλεκ Πίτερς ο οποίος στάθηκε στην κρισιμότητα της αναμέτρησης των Πειραιωτών με τη Βιλερμπάν, αλλά και στην επόμενη ημέρα από το νικηφόρο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τι είπε:

Για το ματς: «Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί και σκληροί και να βρούμε ρυθμό στην επίθεση. Δεν έχουμε καλές αναμνήσεις πρόσφατα από τα ματς με τη Βιλερμπάν, οπότε δεν έχει. Πρέπει να είμαστε συνεπείς σε επίθεση και άμυνα. Δεν μας παίρνει να έχουμε κακή εικόνα ακόμα και σε ένα δεκάλεπτο.»

Για την επόμενη ημέρα του ντέρμπι: «Πάντα σημαίνουν κάτι παραπάνω αυτά τα ματς. Εμείς επιστρέψαμε στη ρουτίνα μας και έχουμε κίνητρο να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι.»

