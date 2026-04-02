ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πίτερς: «Πρέπει να είμαστε συνεπείς σε άμυνα και επίθεση - Τεράστιο παιχνίδι για εμάς»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε για τη σημασία της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία (3/4, 21:00) για την Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί σήμερα για τη Γαλλία, όπου και θα αντιμετωπίσει στη Λυών τη Βιλερμπάν (3/4, 21:00) για την Euroleague σε ένα ματς «τελικό» το οποίο αν το κερδίσει θα ανέβει πρώτος στην κατάταξη. 

Πριν την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής δηλώσεις έκανε ο Άλεκ Πίτερς ο οποίος στάθηκε στην κρισιμότητα της αναμέτρησης των Πειραιωτών με τη Βιλερμπάν, αλλά και στην επόμενη ημέρα από το νικηφόρο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τι είπε:

Για το ματς: «Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί και σκληροί και να βρούμε ρυθμό στην επίθεση. Δεν έχουμε καλές αναμνήσεις πρόσφατα από τα ματς με τη Βιλερμπάν, οπότε δεν έχει. Πρέπει να είμαστε συνεπείς σε επίθεση και άμυνα. Δεν μας παίρνει να έχουμε κακή εικόνα ακόμα και σε ένα δεκάλεπτο.»

Για την επόμενη ημέρα του ντέρμπι: «Πάντα σημαίνουν κάτι παραπάνω αυτά τα ματς. Εμείς επιστρέψαμε στη ρουτίνα μας και έχουμε κίνητρο να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι.»

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΕλλαδαΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

