Αταμάν: «Δεν ξέρω αν ο Γκραντ θα παίξει και την επόμενη εβδομάδα»

Ουσιαστικά απέκλεισε τη συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ στον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Σόφια. Μάλιστα, μολονότι ο Αμερικανός γκαρντ ταξιδεύει με την υπόλοιπη ομάδα, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος και στα ματς με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια στην Ισπανία τη Μεγάλη Εβδομάδα.

«Ο Γκραντ ακολούθησε την ομάδα απλώς για να είναι μαζί μας. Έχει κάταγμα, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα. Ο Χουάντσο και ο Χέιζ-Ντέιβις είναι εντάξει», τόνισε.

Όσο για την σημασία του αγώνα και το επίπεδο του αντιπάλου, είπε: «Κερδίσαμε κάποια σημαντικά παιχνίδια και τώρα έχουμε τρία σερί ματς εκτός έδρας, το πρώτο απέναντι στην Χάποελ. Έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ, με εμπειρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και να διεκδικήσουμε τη νίκη που θα είναι πολύ σημαντική. Είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ και γι’ αυτό θα πρέπει να παίξουμε επιθετική άμυνα, να είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση του πικ εν ρολ, γιατί έχουν πολύ καλούς παίκτες σε αυτό, αλλά και δύο ψηλούς όπως τον Οτούρου και τον Μότλεϊ. Είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε καλή άμυνα».

Τέλος, για το δυναμικό «παρών» που θα δώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στη Σόφια, δεδομένου ότι περισσότεροι από 1.000 θα είναι παρόντες, είπε: «Οι φίλαθλοί μας είναι πάντα στο πλευρό μας, πάντα μας υποστηρίζουν, σε κάθε γήπεδο, αλλά οι παίκτες κρίνουν αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Ευχαριστούμε πάντως όλους τους φιλάθλους που θα έρθουν στη Σόφια για να μας υποστηρίξουν».

Πηγή: sport-fm.gr