Αταμάν: «Δεν ξέρω αν ο Γκραντ θα παίξει και την επόμενη εβδομάδα»

Ουσιαστικά απέκλεισε τη συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ στον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Σόφια. Μάλιστα, μολονότι ο Αμερικανός γκαρντ ταξιδεύει με την υπόλοιπη ομάδα, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος και στα ματς με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια στην Ισπανία τη Μεγάλη Εβδομάδα.

«Ο Γκραντ ακολούθησε την ομάδα απλώς για να είναι μαζί μας. Έχει κάταγμα, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα. Ο Χουάντσο και ο Χέιζ-Ντέιβις είναι εντάξει», τόνισε.

Όσο για την σημασία του αγώνα και το επίπεδο του αντιπάλου, είπε: «Κερδίσαμε κάποια σημαντικά παιχνίδια και τώρα έχουμε τρία σερί ματς εκτός έδρας, το πρώτο απέναντι στην Χάποελ. Έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ, με εμπειρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και να διεκδικήσουμε τη νίκη που θα είναι πολύ σημαντική. Είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ και γι’ αυτό θα πρέπει να παίξουμε επιθετική άμυνα, να είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση του πικ εν ρολ, γιατί έχουν πολύ καλούς παίκτες σε αυτό, αλλά και δύο ψηλούς όπως τον Οτούρου και τον Μότλεϊ. Είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε καλή άμυνα».

Τέλος, για το δυναμικό «παρών» που θα δώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στη Σόφια, δεδομένου ότι περισσότεροι από 1.000 θα είναι παρόντες, είπε: «Οι φίλαθλοί μας είναι πάντα στο πλευρό μας, πάντα μας υποστηρίζουν, σε κάθε γήπεδο, αλλά οι παίκτες κρίνουν αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Ευχαριστούμε πάντως όλους τους φιλάθλους που θα έρθουν στη Σόφια για να μας υποστηρίξουν».

 

 

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

