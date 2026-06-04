Μένει στην Euroleague η Ρεάλ Μαδρίτης

Παραμένει στην Euroleague και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Marca σε σημερινό της δημοσίευμα μεταφέρει την πληροφορία ότι η βασίλισσα θα ανανεώσει το συμβόλαιό της με τη λίγκα, αφήνοντας για την ώρα τις σκέψεις για στροφή στο NBA Europe, ως σκέψεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό και οι δύο υποψήφιοι για τον προεδρικό θώκο της ομάδας, τόσο ο Φλορεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει να μην γίνει κάποια αλλαγή και η ομάδα να συνεχίσει στην Euroleague.

Όπως αναφέρουν εξέτασαν όλα τα δεδομένα κρίνοντας ότι αυτή την στιγμή η καλύτερη λύση για την ομάδα είναι η παραμονή στη Λίγκα καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να μείνει εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

sport-fm.gr