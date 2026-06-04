ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μένει στην Euroleague η Ρεάλ Μαδρίτης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μένει στην Euroleague η Ρεάλ Μαδρίτης

Παραμένει στην Euroleague και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Marca σε σημερινό της δημοσίευμα μεταφέρει την πληροφορία ότι η βασίλισσα θα ανανεώσει το συμβόλαιό της με τη λίγκα, αφήνοντας για την ώρα τις σκέψεις για στροφή στο NBA Europe, ως σκέψεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό και οι δύο υποψήφιοι για τον προεδρικό θώκο της ομάδας, τόσο ο Φλορεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει να μην γίνει κάποια αλλαγή και η ομάδα να συνεχίσει στην Euroleague.

Όπως αναφέρουν εξέτασαν όλα τα δεδομένα κρίνοντας ότι αυτή την στιγμή η καλύτερη λύση για την ομάδα είναι η παραμονή στη Λίγκα καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να μείνει εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUEΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα βρήκε και με Μοράις για τις οφειλές ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι Νικς έχουν 12 σερί νίκες στην postseason και θέλουν να ισοφαρίσουν το απόλυτο ρεκόρ

NBA

|

Category image

Πήρε «σκούπα» στη Ρεάλ ο Μουρίνιο: Οι 5 αστέρες που «τελειώνει» και οι πρώτες μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρίτη αποχώρηση σε λίγες ώρες από την Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, ας τελειώσουν τα πρωταθλήματα πρώτα…»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μένει στην Euroleague η Ρεάλ Μαδρίτης

EUROLEAGUE

|

Category image

Με τη βούλα «κιτρινοπράσινος» ο Μούφτιτς

ΑΕΚ

|

Category image

Φεύγει ο Λειβαδιώτης, προσωρινά στη θέση του ο Κωνσταντινίδης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μόντριτς σκέφτεται να «κρεμάσει» τα παπούτσια του μετά το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ανακοινώθηκε το τέλος και με τον Μίμοβιτς

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Έδεσε» Ντιόν η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επίσημο του Κίτσου στην Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σημαντική εξέλιξη με Κίτσο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τέλος ο Όντεφαλκ από την Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο τρέξιμο για… όλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη